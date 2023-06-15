"سادات" و"مفزعة".. أسرار من علاقة "أردوغان" بـ"تميم" وزعامته لـ"الإخوان"!

قال المحلل السياسي التركي سعيد صفا، رئيس تحرير موقع "خبر دار" ، أن الرئيس رجب أردوغان، وظف الاضطرابات في المنطقة لصناعة ثروة لعائلته، وتحقيق نفوذ إقليمي. وأشار "صفا"، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن "أردوغان" بات زعيم جماعة الإخوان في العالم، واصفاً أوضاع حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مُفزعة". ورداً على سؤال حول العلاقة بين قطر وتركيا، أجاب "صفا" بأن العلاقة بين قطر وتركيا يجب النظر إليها على أنها علاقة بين أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد وليس علاقة بين البلدين. هي علاقة مالية لها جوانب سياسية وعسكرية. جزء كبير من الثروة التي حصلت عليها عائلة أردوغان بشكل غير قانوني يتم توجيهها إلى قطر، ثم يتم جلب هذه الأموال إلى تركيا عن طريق شراء الأراضي والعقارات وإنشاء شركات وهمية من قطر. وتابع: "لا جدال في مصدر هذه الأموال عندما يمنح أمير قطر أردوغان طائرة بقيمة 400 مليون دولار، على الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أن هذه الطائرة ليست بهدية، ولكن لم يتم إثبات هذه الافتراضات والاتصالات حتى الآن. أيضًا يتم تدريب أمن أمير قطر على يد جنود أتراك متقاعدين سابقين من خلال إدارة أردوغان، ويتم تركيب القواعد العسكرية في قطر من قبل مجموعات من الجنود الذين تم إرسالهم إلى هناك". وعلى الصعيد السياسي، قال "صفا": "تحظى الجماعات المتطرفة، لاسيما في سوريا، بدعم من الجهود المشتركة لإدارة أردوغان وقطر". أما عن العلاقة بين النظام التركي وجماعة الإخوان الإرهابية، قال المحلل السياسي، إن هناك علاقة تاريخية وأيديولوجية بين جماعة الإخوان ومدرسة الإسلام السياسي التي ينتمي إليها أردوغان، وعندما أصبحت هذه الجماعة بلا قيادة، تطوّع "أردوغان" إلى الدور القيادي؛ فالهدف الأكبر لـ"أردوغان" هو أن يكون خليفة العالم الإسلامي. وأضاف "صفا": "أسس أردوغان جماعات مسلحة في الدول الإسلامية من خلال مجموعة (سادات) التي أنشأها عدنان تانري فيردي، أحد مستشاريه العسكريين والجنرال المتقاعد السابق، وقد نجح في السيطرة على جماعات الإخوان التي تُركت بلا قيادة في هذه المناطق، ويمكننا القول إن جماعة الإخوان فقدت سلطتها القديمة وحددت قوتها المتبقية مع الأيديولوجية السياسية لأردوغان، كما أنه لا يتوقف عن استخدام تنظيم الإخوان في بلدان إسلامية آخرى، فهو يراها كقوة له في الخارج. ورداً على أسباب تدخل تركيا في شؤون ليبيا، قال "صفا": "كان لدى أردوغان أفكار حول تشكيل جيش إسلامي يتألف من متشددين سريين وفقًا لأحلامه في أن يصبح خليفة لفترة من الوقت، وقد استخدم جماعات المعارضة في سوريا والإسلاميين المتعصبين في تركيا من أجل تحقيق هذا الحلم، ومن أجل بناء هذه المجموعات وتأمين السلطة الإقليمية، حاول أردوغان أن يأخذ كلاً من سوريا وليبيا تحت سيطرته؛ وفي البلدين، أعطى أهمية كبيرة لمجموعاته المدعومة ليصبحوا في مركز قوة وهم يعملون وفقًا لأيديولوجيته. علاوة على ذلك، فإن أسرة أردوغان حققت في كل من ليبيا وسوريا مكاسب وثروة من الحروب المستمرة، ومن خلال الاستثمارات التي قامت بها في الصناعات الدفاعية. على سبيل المثال لدى أحد صهري أردوغان شركات تعمل في صناعة الدفاع، وتستخدم الأسلحة والمعدات التي ينتجونها في ليبيا. وأرى أن السبب الرئيسي وراء وجود أردوغان في ليبيا هو رغبته في السيطرة على السلطة السياسية والموارد الاقتصادية". وأجاب "صفا" عن سؤال الصحيفة: هل ترى أن الإعلام التركي مهني؟ بأنه بصرف النظر عن بضع قنوات، فإن وسائل الإعلام في تركيا تخضع لسيطرة إدارة أردوغان فقط، وبالتالي لا يمكنها أن تعمل بشكل مُستقل أو مهني، وتحولت القنوات الجديدة والصحف بالكامل إلى نشرة صحفية لأردوغان؛ فهي مُلزمة بالتصرف وفقًا لرغباته، وفي حين أن الصحفيين المُقربين من الحكومة يتقاضون رواتب، فإن الصحفيين المعارضين يتم مُعاقبتهم بوسائل مختلفة ويُسجَن العديد منهم. ورغم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في تركيا لا تزال سجون أردوغان تعج بالمُعتقلين السياسيين بحسب "صفا"، فالحكومة أصدرت بعض القوانين أثناء أزمة كورونا، وقد تم إطلاق سراح تجار المخدرات والقتلة واللصوص والمجرمين العاديين بموجبها، بينما لم يتم تسريح أي من السجناء السياسيين، وللأسف هناك معلومات تفيد بأن بعضهم أصيب بالفيروس. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الحكومة خطوة إيجابية ولا يبدو أنها ستقوم بذلك. ووصف المحلل السياسي أوضاع حقوق الإنسان بتركيا في كلمة واحدة لافتاً إلى أنها "مُفزعة".

"سادات" و"مفزعة".. أسرار من علاقة "أردوغان" بـ"تميم" وزعامته لـ"الإخوان"! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-15 قال المحلل السياسي التركي سعيد صفا، رئيس تحرير موقع "خبر دار" ، أن الرئيس رجب أردوغان، وظف الاضطرابات في المنطقة لصناعة ثروة لعائلته، وتحقيق نفوذ إقليمي.



وأشار "صفا"، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن "أردوغان" بات زعيم جماعة الإخوان في العالم، واصفاً أوضاع حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مُفزعة".



ورداً على سؤال حول العلاقة بين قطر وتركيا، أجاب "صفا" بأن العلاقة بين قطر وتركيا يجب النظر إليها على أنها علاقة بين أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد وليس علاقة بين البلدين. هي علاقة مالية لها جوانب سياسية وعسكرية. جزء كبير من الثروة التي حصلت عليها عائلة أردوغان بشكل غير قانوني يتم توجيهها إلى قطر، ثم يتم جلب هذه الأموال إلى تركيا عن طريق شراء الأراضي والعقارات وإنشاء شركات وهمية من قطر.



وتابع: "لا جدال في مصدر هذه الأموال عندما يمنح أمير قطر أردوغان طائرة بقيمة 400 مليون دولار، على الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أن هذه الطائرة ليست بهدية، ولكن لم يتم إثبات هذه الافتراضات والاتصالات حتى الآن. أيضًا يتم تدريب أمن أمير قطر على يد جنود أتراك متقاعدين سابقين من خلال إدارة أردوغان، ويتم تركيب القواعد العسكرية في قطر من قبل مجموعات من الجنود الذين تم إرسالهم إلى هناك".



وعلى الصعيد السياسي، قال "صفا": "تحظى الجماعات المتطرفة، لاسيما في سوريا، بدعم من الجهود المشتركة لإدارة أردوغان وقطر".



أما عن العلاقة بين النظام التركي وجماعة الإخوان الإرهابية، قال المحلل السياسي، إن هناك علاقة تاريخية وأيديولوجية بين جماعة الإخوان ومدرسة الإسلام السياسي التي ينتمي إليها أردوغان، وعندما أصبحت هذه الجماعة بلا قيادة، تطوّع "أردوغان" إلى الدور القيادي؛ فالهدف الأكبر لـ"أردوغان" هو أن يكون خليفة العالم الإسلامي.



وأضاف "صفا": "أسس أردوغان جماعات مسلحة في الدول الإسلامية من خلال مجموعة (سادات) التي أنشأها عدنان تانري فيردي، أحد مستشاريه العسكريين والجنرال المتقاعد السابق، وقد نجح في السيطرة على جماعات الإخوان التي تُركت بلا قيادة في هذه المناطق، ويمكننا القول إن جماعة الإخوان فقدت سلطتها القديمة وحددت قوتها المتبقية مع الأيديولوجية السياسية لأردوغان، كما أنه لا يتوقف عن استخدام تنظيم الإخوان في بلدان إسلامية آخرى، فهو يراها كقوة له في الخارج.



ورداً على أسباب تدخل تركيا في شؤون ليبيا، قال "صفا": "كان لدى أردوغان أفكار حول تشكيل جيش إسلامي يتألف من متشددين سريين وفقًا لأحلامه في أن يصبح خليفة لفترة من الوقت، وقد استخدم جماعات المعارضة في سوريا والإسلاميين المتعصبين في تركيا من أجل تحقيق هذا الحلم، ومن أجل بناء هذه المجموعات وتأمين السلطة الإقليمية، حاول أردوغان أن يأخذ كلاً من سوريا وليبيا تحت سيطرته؛ وفي البلدين، أعطى أهمية كبيرة لمجموعاته المدعومة ليصبحوا في مركز قوة وهم يعملون وفقًا لأيديولوجيته. علاوة على ذلك، فإن أسرة أردوغان حققت في كل من ليبيا وسوريا مكاسب وثروة من الحروب المستمرة، ومن خلال الاستثمارات التي قامت بها في الصناعات الدفاعية. على سبيل المثال لدى أحد صهري أردوغان شركات تعمل في صناعة الدفاع، وتستخدم الأسلحة والمعدات التي ينتجونها في ليبيا. وأرى أن السبب الرئيسي وراء وجود أردوغان في ليبيا هو رغبته في السيطرة على السلطة السياسية والموارد الاقتصادية".



وأجاب "صفا" عن سؤال الصحيفة: هل ترى أن الإعلام التركي مهني؟ بأنه بصرف النظر عن بضع قنوات، فإن وسائل الإعلام في تركيا تخضع لسيطرة إدارة أردوغان فقط، وبالتالي لا يمكنها أن تعمل بشكل مُستقل أو مهني، وتحولت القنوات الجديدة والصحف بالكامل إلى نشرة صحفية لأردوغان؛ فهي مُلزمة بالتصرف وفقًا لرغباته، وفي حين أن الصحفيين المُقربين من الحكومة يتقاضون رواتب، فإن الصحفيين المعارضين يتم مُعاقبتهم بوسائل مختلفة ويُسجَن العديد منهم.



ورغم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في تركيا لا تزال سجون أردوغان تعج بالمُعتقلين السياسيين بحسب "صفا"، فالحكومة أصدرت بعض القوانين أثناء أزمة كورونا، وقد تم إطلاق سراح تجار المخدرات والقتلة واللصوص والمجرمين العاديين بموجبها، بينما لم يتم تسريح أي من السجناء السياسيين، وللأسف هناك معلومات تفيد بأن بعضهم أصيب بالفيروس. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الحكومة خطوة إيجابية ولا يبدو أنها ستقوم بذلك. ووصف المحلل السياسي أوضاع حقوق الإنسان بتركيا في كلمة واحدة لافتاً إلى أنها "مُفزعة".

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 02:40 PM

"سادات" و"مفزعة".. أسرار من علاقة "أردوغان" بـ"تميم" وزعامته لـ"الإخوان"! يكشفها محلل تركي مبلوراً وضع جماعات التطرف في سوريا وليبيا وشكل المكاسب





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قال المحلل السياسي التركي سعيد صفا، رئيس تحرير موقع "خبر دار" ، أن الرئيس رجب أردوغان، وظف الاضطرابات في المنطقة لصناعة ثروة لعائلته، وتحقيق نفوذ إقليمي.



وأشار "صفا"، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن "أردوغان" بات زعيم جماعة الإخوان في العالم، واصفاً أوضاع حقوق الإنسان في بلاده بأنها "مُفزعة".



ورداً على سؤال حول العلاقة بين قطر وتركيا، أجاب "صفا" بأن العلاقة بين قطر وتركيا يجب النظر إليها على أنها علاقة بين أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد وليس علاقة بين البلدين. هي علاقة مالية لها جوانب سياسية وعسكرية. جزء كبير من الثروة التي حصلت عليها عائلة أردوغان بشكل غير قانوني يتم توجيهها إلى قطر، ثم يتم جلب هذه الأموال إلى تركيا عن طريق شراء الأراضي والعقارات وإنشاء شركات وهمية من قطر.



وتابع: "لا جدال في مصدر هذه الأموال عندما يمنح أمير قطر أردوغان طائرة بقيمة 400 مليون دولار، على الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أن هذه الطائرة ليست بهدية، ولكن لم يتم إثبات هذه الافتراضات والاتصالات حتى الآن. أيضًا يتم تدريب أمن أمير قطر على يد جنود أتراك متقاعدين سابقين من خلال إدارة أردوغان، ويتم تركيب القواعد العسكرية في قطر من قبل مجموعات من الجنود الذين تم إرسالهم إلى هناك".



وعلى الصعيد السياسي، قال "صفا": "تحظى الجماعات المتطرفة، لاسيما في سوريا، بدعم من الجهود المشتركة لإدارة أردوغان وقطر".



أما عن العلاقة بين النظام التركي وجماعة الإخوان الإرهابية، قال المحلل السياسي، إن هناك علاقة تاريخية وأيديولوجية بين جماعة الإخوان ومدرسة الإسلام السياسي التي ينتمي إليها أردوغان، وعندما أصبحت هذه الجماعة بلا قيادة، تطوّع "أردوغان" إلى الدور القيادي؛ فالهدف الأكبر لـ"أردوغان" هو أن يكون خليفة العالم الإسلامي.



وأضاف "صفا": "أسس أردوغان جماعات مسلحة في الدول الإسلامية من خلال مجموعة (سادات) التي أنشأها عدنان تانري فيردي، أحد مستشاريه العسكريين والجنرال المتقاعد السابق، وقد نجح في السيطرة على جماعات الإخوان التي تُركت بلا قيادة في هذه المناطق، ويمكننا القول إن جماعة الإخوان فقدت سلطتها القديمة وحددت قوتها المتبقية مع الأيديولوجية السياسية لأردوغان، كما أنه لا يتوقف عن استخدام تنظيم الإخوان في بلدان إسلامية آخرى، فهو يراها كقوة له في الخارج.



ورداً على أسباب تدخل تركيا في شؤون ليبيا، قال "صفا": "كان لدى أردوغان أفكار حول تشكيل جيش إسلامي يتألف من متشددين سريين وفقًا لأحلامه في أن يصبح خليفة لفترة من الوقت، وقد استخدم جماعات المعارضة في سوريا والإسلاميين المتعصبين في تركيا من أجل تحقيق هذا الحلم، ومن أجل بناء هذه المجموعات وتأمين السلطة الإقليمية، حاول أردوغان أن يأخذ كلاً من سوريا وليبيا تحت سيطرته؛ وفي البلدين، أعطى أهمية كبيرة لمجموعاته المدعومة ليصبحوا في مركز قوة وهم يعملون وفقًا لأيديولوجيته. علاوة على ذلك، فإن أسرة أردوغان حققت في كل من ليبيا وسوريا مكاسب وثروة من الحروب المستمرة، ومن خلال الاستثمارات التي قامت بها في الصناعات الدفاعية. على سبيل المثال لدى أحد صهري أردوغان شركات تعمل في صناعة الدفاع، وتستخدم الأسلحة والمعدات التي ينتجونها في ليبيا. وأرى أن السبب الرئيسي وراء وجود أردوغان في ليبيا هو رغبته في السيطرة على السلطة السياسية والموارد الاقتصادية".



وأجاب "صفا" عن سؤال الصحيفة: هل ترى أن الإعلام التركي مهني؟ بأنه بصرف النظر عن بضع قنوات، فإن وسائل الإعلام في تركيا تخضع لسيطرة إدارة أردوغان فقط، وبالتالي لا يمكنها أن تعمل بشكل مُستقل أو مهني، وتحولت القنوات الجديدة والصحف بالكامل إلى نشرة صحفية لأردوغان؛ فهي مُلزمة بالتصرف وفقًا لرغباته، وفي حين أن الصحفيين المُقربين من الحكومة يتقاضون رواتب، فإن الصحفيين المعارضين يتم مُعاقبتهم بوسائل مختلفة ويُسجَن العديد منهم.



ورغم انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في تركيا لا تزال سجون أردوغان تعج بالمُعتقلين السياسيين بحسب "صفا"، فالحكومة أصدرت بعض القوانين أثناء أزمة كورونا، وقد تم إطلاق سراح تجار المخدرات والقتلة واللصوص والمجرمين العاديين بموجبها، بينما لم يتم تسريح أي من السجناء السياسيين، وللأسف هناك معلومات تفيد بأن بعضهم أصيب بالفيروس. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الحكومة خطوة إيجابية ولا يبدو أنها ستقوم بذلك. ووصف المحلل السياسي أوضاع حقوق الإنسان بتركيا في كلمة واحدة لافتاً إلى أنها "مُفزعة".