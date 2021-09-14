القيادة تهنئ رئيس هندوراس بذكرى استقلال بلاده

تمنت له السعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز؛ رئيس جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز؛ رئيس جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.