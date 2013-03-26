النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عميد "تقنية تبوك": الدولة أولت اليتيم اهتماماً ورعاية خاصة

خلال استقباله وفد "الأيتام" مُشيداً ببرامج وجهود الجمعية الخيرية

أكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي على اهتمام الدولة حفظها الله باليتيم، وقال إن دولتنا- رعاها الله- أولت اليتيم عناية خاصة منذ نشأته وحتى بلوغه سن الرشد، واعتماده على نفسه؛ حيث وفرت له سبل العيش الكريم، وأنشأت من أجله عديد المؤسسات الاجتماعية، المعنية بتقديم الرعاية والعناية به، ليكون مواطناً صالحاً ولبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع.

وأثنى عميد الكلية على برامج وجهود الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، وأكد على ضرورة تفعيل دور الكلية للمساهمة بدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

جاء ذلك خلال استقبال عمادة الكلية التقنية لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال الفقير، ويرافقه الدكتور عياش العنزي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، والمهندس عبدالعزيز القيسي المدير التنفيذي للجمعية، وكان باستقبالهم عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، والمهندس أحمد قصادي وكيل الكلية لخدمات المتدربين وإبراهيم بن هيازع الشهري رئيس خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية حيث تم بحث سبل خدمة هذه الفئة الغالية، واستعراض أعمال وبرامج الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عميد "تقنية تبوك": الدولة أولت اليتيم اهتماماً ورعاية خاصة
سبق

أكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي على اهتمام الدولة حفظها الله باليتيم، وقال إن دولتنا- رعاها الله- أولت اليتيم عناية خاصة منذ نشأته وحتى بلوغه سن الرشد، واعتماده على نفسه؛ حيث وفرت له سبل العيش الكريم، وأنشأت من أجله عديد المؤسسات الاجتماعية، المعنية بتقديم الرعاية والعناية به، ليكون مواطناً صالحاً ولبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع.

وأثنى عميد الكلية على برامج وجهود الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، وأكد على ضرورة تفعيل دور الكلية للمساهمة بدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

جاء ذلك خلال استقبال عمادة الكلية التقنية لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال الفقير، ويرافقه الدكتور عياش العنزي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، والمهندس عبدالعزيز القيسي المدير التنفيذي للجمعية، وكان باستقبالهم عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، والمهندس أحمد قصادي وكيل الكلية لخدمات المتدربين وإبراهيم بن هيازع الشهري رئيس خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية حيث تم بحث سبل خدمة هذه الفئة الغالية، واستعراض أعمال وبرامج الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:10 AM

عميد "تقنية تبوك": الدولة أولت اليتيم اهتماماً ورعاية خاصة

خلال استقباله وفد "الأيتام" مُشيداً ببرامج وجهود الجمعية الخيرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
42

أكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي على اهتمام الدولة حفظها الله باليتيم، وقال إن دولتنا- رعاها الله- أولت اليتيم عناية خاصة منذ نشأته وحتى بلوغه سن الرشد، واعتماده على نفسه؛ حيث وفرت له سبل العيش الكريم، وأنشأت من أجله عديد المؤسسات الاجتماعية، المعنية بتقديم الرعاية والعناية به، ليكون مواطناً صالحاً ولبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع.

وأثنى عميد الكلية على برامج وجهود الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك، وأكد على ضرورة تفعيل دور الكلية للمساهمة بدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

جاء ذلك خلال استقبال عمادة الكلية التقنية لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال الفقير، ويرافقه الدكتور عياش العنزي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، والمهندس عبدالعزيز القيسي المدير التنفيذي للجمعية، وكان باستقبالهم عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، والمهندس أحمد قصادي وكيل الكلية لخدمات المتدربين وإبراهيم بن هيازع الشهري رئيس خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية حيث تم بحث سبل خدمة هذه الفئة الغالية، واستعراض أعمال وبرامج الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,579
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,808

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة