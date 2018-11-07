"الأرصاد" تحذر: أمطار متوسطة وغزيرة على أغلب مناطق المملكة

تبدأ من يوم غد إلى يوم الأحد القادم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من يوم غد إلى يوم الأحد القادم.

وبيّنت التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: مكة المكرمة، الطائف، ميسان، الكامل، رنية، تربة، خليص، أضم، المويه، نمرة، والأجزاء المجاورة، وتكون متوسطة على: ثول، جدة، الشعيبة، الليث، القنفذة، والأجزاء المجاورة، يومي الجمعة والسبت القادمين.

ورصدت التوقعات هطول أمطار متوسطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، تشمل: مهد الذهب، الحناكية، السويرقية، وكذلك هطول أمطار على: تبوك، تيماء، الوجه، أملج، حالة عمار، والأجزاء المجاورة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة، والأجزاء المجاورة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على أبها، خميس مشيط، محايل، بيشة، النماص، المجاردة، والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية، البرك، عمق، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على فيفا، العارضة، الخوبة، هروب، صبيا، صامطة، بيش، الطوال، والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة جيزان.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، تشمل: عنيزة، بريدة، الرس، البكيرية، المذنب، والأجزاء المجاورة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل: الرياض، الخرج، عفيف، الدوادمي، القويعية، المجمعة، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم، والأجزاء المجاورة، قد تصل إلى شديدة الغزارة، ما تؤدي إلى جريان السيول يومي السبت والأحد القادمين خاصة على الأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض.

وشملت التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة، والأجزاء المجاورة، وعلى الدمام، الظهران، الأحساء، الخبر، حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية، والأجزاء المجاورة، قد تصل إلى شديدة الغزارة، وتؤدي إلى جريان السيول يومي السبت والأحد القادمين، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، تشمل: سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل، والأجزاء المجاورة، ومنطقة الحدود الشمالية، تشمل: عرعر، رفحاء، طريف، والأجزاء المجاورة، قد تصل إلى شديدة الغزارة، وتؤدي إلى جريان السيول يومي السبت والأحد خاصة على رفحاء.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي، بالإضافة لوسائل التواصل الاجتماعي.