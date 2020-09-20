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رغم ظروفه الصعبة.. الهلال يقهر الصعاب ويخطف بطاقة العبور لدور الـ16

في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

حسم الهلال بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي رغم الظروف القاهرة التي يعيشها الفريق نتيجة غياب العديد من اللاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتعادله بدون أهداف مع فريق شهر خودرو الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الجنوب في الدوحة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 11 نقطة مقابل 7 نقاط لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين حقق شهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي تهديد حقيقي على المرميين، مع أفضلية للاعبي الهلال الذي مارس لاعبوه الضغط بشكل مستمر وسيطروا على وسط الملعب لكن دون وصول أي كرة إلى مستوى التهديد المباشر.

وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وللمرة الأولى، هدد الهلال مرمى خودرو الإيراني عبر تسديدتين متتاليتين كان مصيرهما خارج الخشبات الثلاث؛ الأولى من مدالله العليان، والثانية بعدها مباشرة عبر منصور البيشي الذي لم يحسن التعامل مع تمريرة هتان باهبري بالشكل المطلوب ليسددها فوق العارضة.

بسط الهلال سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني وسط محاولات خجولة لفريق خودرو الإيراني الذي أنقذ حارسه محمد كيا هدفاً محققاً بالتصدي لتسديدة هتان باهبري، بعد أن تبادل الأخير الكرة مع كاريلو داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها قوية عند الدقيقة (69).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم ظروفه الصعبة.. الهلال يقهر الصعاب ويخطف بطاقة العبور لدور الـ16
سبق

حسم الهلال بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي رغم الظروف القاهرة التي يعيشها الفريق نتيجة غياب العديد من اللاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتعادله بدون أهداف مع فريق شهر خودرو الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الجنوب في الدوحة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 11 نقطة مقابل 7 نقاط لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين حقق شهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي تهديد حقيقي على المرميين، مع أفضلية للاعبي الهلال الذي مارس لاعبوه الضغط بشكل مستمر وسيطروا على وسط الملعب لكن دون وصول أي كرة إلى مستوى التهديد المباشر.

وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وللمرة الأولى، هدد الهلال مرمى خودرو الإيراني عبر تسديدتين متتاليتين كان مصيرهما خارج الخشبات الثلاث؛ الأولى من مدالله العليان، والثانية بعدها مباشرة عبر منصور البيشي الذي لم يحسن التعامل مع تمريرة هتان باهبري بالشكل المطلوب ليسددها فوق العارضة.

بسط الهلال سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني وسط محاولات خجولة لفريق خودرو الإيراني الذي أنقذ حارسه محمد كيا هدفاً محققاً بالتصدي لتسديدة هتان باهبري، بعد أن تبادل الأخير الكرة مع كاريلو داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها قوية عند الدقيقة (69).

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:19 PM

رغم ظروفه الصعبة.. الهلال يقهر الصعاب ويخطف بطاقة العبور لدور الـ16

في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

A A A
محمود الحمد - الرياض
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2,420

حسم الهلال بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي رغم الظروف القاهرة التي يعيشها الفريق نتيجة غياب العديد من اللاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتعادله بدون أهداف مع فريق شهر خودرو الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الجنوب في الدوحة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 11 نقطة مقابل 7 نقاط لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين حقق شهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي تهديد حقيقي على المرميين، مع أفضلية للاعبي الهلال الذي مارس لاعبوه الضغط بشكل مستمر وسيطروا على وسط الملعب لكن دون وصول أي كرة إلى مستوى التهديد المباشر.

وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وللمرة الأولى، هدد الهلال مرمى خودرو الإيراني عبر تسديدتين متتاليتين كان مصيرهما خارج الخشبات الثلاث؛ الأولى من مدالله العليان، والثانية بعدها مباشرة عبر منصور البيشي الذي لم يحسن التعامل مع تمريرة هتان باهبري بالشكل المطلوب ليسددها فوق العارضة.

بسط الهلال سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني وسط محاولات خجولة لفريق خودرو الإيراني الذي أنقذ حارسه محمد كيا هدفاً محققاً بالتصدي لتسديدة هتان باهبري، بعد أن تبادل الأخير الكرة مع كاريلو داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها قوية عند الدقيقة (69).

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