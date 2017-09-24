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محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ91

قال: نحتفل وكلنا فخر واعتزاز

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، الخميس، بمركز تندحة بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد من الأهالي.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "في يوم الوطن الواحد والتسعين.. نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل واحد وتسعين عاماً بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله.. ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال لسنة 1319هـ".

وأردف: "فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائياً فريداً من نوعه.. حيث إن الملك المؤسس رحمه الله كان همه الأول إنسان هذه الأرض.. وكرس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضرية كي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحاضرة بالخدمات ومن أهمها التعليم والصحة اللتان سينطلق أبناء الوطن منهما للنهوض بوطنهم. حفظ الله بلادنا وزادها عزاً وسؤدداً في ظل ملك حازم عادل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومتعه بالصحة وطول العمر، وسمو ولي عهده الأمين القائد الشاب الملهم صاحب الرؤية الوثابة التي جعلت الحلم حقيقة".

تلى ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني وعرض مرئي يُصاحبه أوبريت الوطن بمشاركة الفرق الشعبية وبحضور أهالي المحافظة والمركز. كما تم تكريم الفريق الفائز في بطولة اليوم الوطني والتي أقيمت مساء الخميس.

خميس مشيط

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محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ91
سبق

رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، الخميس، بمركز تندحة بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد من الأهالي.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "في يوم الوطن الواحد والتسعين.. نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل واحد وتسعين عاماً بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله.. ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال لسنة 1319هـ".

وأردف: "فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائياً فريداً من نوعه.. حيث إن الملك المؤسس رحمه الله كان همه الأول إنسان هذه الأرض.. وكرس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضرية كي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحاضرة بالخدمات ومن أهمها التعليم والصحة اللتان سينطلق أبناء الوطن منهما للنهوض بوطنهم. حفظ الله بلادنا وزادها عزاً وسؤدداً في ظل ملك حازم عادل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومتعه بالصحة وطول العمر، وسمو ولي عهده الأمين القائد الشاب الملهم صاحب الرؤية الوثابة التي جعلت الحلم حقيقة".

تلى ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني وعرض مرئي يُصاحبه أوبريت الوطن بمشاركة الفرق الشعبية وبحضور أهالي المحافظة والمركز. كما تم تكريم الفريق الفائز في بطولة اليوم الوطني والتي أقيمت مساء الخميس.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:59 AM

محافظ خميس مشيط يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ91

قال: نحتفل وكلنا فخر واعتزاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، الخميس، بمركز تندحة بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد من الأهالي.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها محافظ خميس مشيط كلمته عبر فيها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلاً: "في يوم الوطن الواحد والتسعين.. نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل واحد وتسعين عاماً بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله.. ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال لسنة 1319هـ".

وأردف: "فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائياً فريداً من نوعه.. حيث إن الملك المؤسس رحمه الله كان همه الأول إنسان هذه الأرض.. وكرس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضرية كي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحاضرة بالخدمات ومن أهمها التعليم والصحة اللتان سينطلق أبناء الوطن منهما للنهوض بوطنهم. حفظ الله بلادنا وزادها عزاً وسؤدداً في ظل ملك حازم عادل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومتعه بالصحة وطول العمر، وسمو ولي عهده الأمين القائد الشاب الملهم صاحب الرؤية الوثابة التي جعلت الحلم حقيقة".

تلى ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية بمناسبة اليوم الوطني وعرض مرئي يُصاحبه أوبريت الوطن بمشاركة الفرق الشعبية وبحضور أهالي المحافظة والمركز. كما تم تكريم الفريق الفائز في بطولة اليوم الوطني والتي أقيمت مساء الخميس.

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