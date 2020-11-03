النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

أسواق الثلاثاء.. برنت يستقر بالقرب من 39 دولاراً للبرميل

وسط متابعة المستثمرين مستجدات "كورونا" على مستوى العالم

ارتفع خام "نايمكس" فيما استقر خام "برنت" بالقرب من 39 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع توجّه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تُعقد اليوم، ووسط تقارير تشير إلى احتمالية اتجاه "أوبك+" إلى تأجيل زيادة الإنتاج.

والتقى وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، المنتجين المحليين، الإثنين، لمناقشة تأجيل تخفيف خفض الإنتاج بنحو 3 أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

هذا وتخفّض مجموعة "أوبك+" الإنتاج في الوقت الحالي بواقع 7.7 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع أن تخفف هذا المستوى بدءاً من العام المقبل.

كما يتابع المستثمرون مستجدات جائحة "كورونا" على مستوى العالم، إذ وصل إجمالي الإصابات إلى 46.8 مليون مع اتجاه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تشديد إجراءات الإغلاق.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 38.98 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

وارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 36.89 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن تقديرات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسواق الثلاثاء.. برنت يستقر بالقرب من 39 دولاراً للبرميل
سبق

ارتفع خام "نايمكس" فيما استقر خام "برنت" بالقرب من 39 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع توجّه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تُعقد اليوم، ووسط تقارير تشير إلى احتمالية اتجاه "أوبك+" إلى تأجيل زيادة الإنتاج.

والتقى وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، المنتجين المحليين، الإثنين، لمناقشة تأجيل تخفيف خفض الإنتاج بنحو 3 أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

هذا وتخفّض مجموعة "أوبك+" الإنتاج في الوقت الحالي بواقع 7.7 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع أن تخفف هذا المستوى بدءاً من العام المقبل.

كما يتابع المستثمرون مستجدات جائحة "كورونا" على مستوى العالم، إذ وصل إجمالي الإصابات إلى 46.8 مليون مع اتجاه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تشديد إجراءات الإغلاق.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 38.98 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

وارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 36.89 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن تقديرات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:56 AM

أسواق الثلاثاء.. برنت يستقر بالقرب من 39 دولاراً للبرميل

وسط متابعة المستثمرين مستجدات "كورونا" على مستوى العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
381

ارتفع خام "نايمكس" فيما استقر خام "برنت" بالقرب من 39 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء، مع توجّه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تُعقد اليوم، ووسط تقارير تشير إلى احتمالية اتجاه "أوبك+" إلى تأجيل زيادة الإنتاج.

والتقى وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، المنتجين المحليين، الإثنين، لمناقشة تأجيل تخفيف خفض الإنتاج بنحو 3 أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

هذا وتخفّض مجموعة "أوبك+" الإنتاج في الوقت الحالي بواقع 7.7 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع أن تخفف هذا المستوى بدءاً من العام المقبل.

كما يتابع المستثمرون مستجدات جائحة "كورونا" على مستوى العالم، إذ وصل إجمالي الإصابات إلى 46.8 مليون مع اتجاه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تشديد إجراءات الإغلاق.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 38.98 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

وارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 36.89 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن تقديرات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,954

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة