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"جثة تحت الكوبري".. الأمن يباشر بلاغاً بالعثور على متوفى بـ"عزيزية مكة"

نُقل لثلاجة الأموات لحين الكشف ومعرفة الأسباب والشرطة تتولى ملف القضية

تتحرّى الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدّسة، عن ملابسات العثور على شخص متوفى صباح اليوم في أحد المواقع بعزيزية مكة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض تحت كوبري العزيزية العام، وتحديداً بجانب مسجد الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه-.

وباشرت دوريات الأمن والجهات الأمنية ذات العلاقة الموقع وتولت فرقة من الهلال الأحمر الكشف على الشخص الذي اتضح أنه متوفى، ليتم نقله لثلاجة الأموات لحين الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وملابساتها، وتولت ملف القضية شرطة العزيزية.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جثة تحت الكوبري".. الأمن يباشر بلاغاً بالعثور على متوفى بـ"عزيزية مكة"
سبق

تتحرّى الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدّسة، عن ملابسات العثور على شخص متوفى صباح اليوم في أحد المواقع بعزيزية مكة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض تحت كوبري العزيزية العام، وتحديداً بجانب مسجد الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه-.

وباشرت دوريات الأمن والجهات الأمنية ذات العلاقة الموقع وتولت فرقة من الهلال الأحمر الكشف على الشخص الذي اتضح أنه متوفى، ليتم نقله لثلاجة الأموات لحين الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وملابساتها، وتولت ملف القضية شرطة العزيزية.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:51 AM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:29 PM

"جثة تحت الكوبري".. الأمن يباشر بلاغاً بالعثور على متوفى بـ"عزيزية مكة"

نُقل لثلاجة الأموات لحين الكشف ومعرفة الأسباب والشرطة تتولى ملف القضية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
8,623

تتحرّى الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدّسة، عن ملابسات العثور على شخص متوفى صباح اليوم في أحد المواقع بعزيزية مكة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض تحت كوبري العزيزية العام، وتحديداً بجانب مسجد الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه-.

وباشرت دوريات الأمن والجهات الأمنية ذات العلاقة الموقع وتولت فرقة من الهلال الأحمر الكشف على الشخص الذي اتضح أنه متوفى، ليتم نقله لثلاجة الأموات لحين الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وملابساتها، وتولت ملف القضية شرطة العزيزية.

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