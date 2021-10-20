"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.أمطار حالة الطقس مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.