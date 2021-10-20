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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

أمطار حالة الطقس مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
11:48 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

قالت: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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9,087

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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