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جدة تتصدر.. 708 مخالفي توطين واحترازات على منشآت مكة التجارية

عبر 4339 جولة تفتيشية نفّذها فرع "الموارد البشرية" خلال أسبوع

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في إدارة تفتيش المنطقة، خلال الأسبوع الماضي وعلى المنشآت التجارية بالمنطقة البالغ عددها 4339 جولة، عن ضبط 708 مخالفات.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2034 جولةً ضبطت خلالها 428 مخالفة، والطائف 678 جولة ضبطت خلالها 169 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1237 جولة ضبطت خلالها 88 مخالفة، والقنفذة 390 جولة ضبطت خلالها 23 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة

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جدة تتصدر.. 708 مخالفي توطين واحترازات على منشآت مكة التجارية
سبق

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في إدارة تفتيش المنطقة، خلال الأسبوع الماضي وعلى المنشآت التجارية بالمنطقة البالغ عددها 4339 جولة، عن ضبط 708 مخالفات.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2034 جولةً ضبطت خلالها 428 مخالفة، والطائف 678 جولة ضبطت خلالها 169 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1237 جولة ضبطت خلالها 88 مخالفة، والقنفذة 390 جولة ضبطت خلالها 23 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
02:08 PM

جدة تتصدر.. 708 مخالفي توطين واحترازات على منشآت مكة التجارية

عبر 4339 جولة تفتيشية نفّذها فرع "الموارد البشرية" خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا في إدارة تفتيش المنطقة، خلال الأسبوع الماضي وعلى المنشآت التجارية بالمنطقة البالغ عددها 4339 جولة، عن ضبط 708 مخالفات.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2034 جولةً ضبطت خلالها 428 مخالفة، والطائف 678 جولة ضبطت خلالها 169 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1237 جولة ضبطت خلالها 88 مخالفة، والقنفذة 390 جولة ضبطت خلالها 23 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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