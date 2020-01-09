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نشاط الطالبات بـ"تعليم الرياض" تقيم مهرجان الرياضة نمط حياة صحي

لتعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية والبالغ عددها 122 نادياً

افتتحت مديرة نشاط الطالبات في تعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم يوم أمس مهرجان (الرياضة نمط حياة صحي)، والذي تقيمه إدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم في مجمع غرناطة مول.

وصرحت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم خلال افتتاحها للمهرجان بأن تعليم الرياض تهدف من خلال هذه المهرجانات التي تقيمها إلى تعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية والبالغ عددها 122 نادياً للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة.

وأشارت إلى أن هذه المهرجانات هي إحدى الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع وذلك لتنوع أنشطتها وقدرتها على الجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم وإيماناً بدور أندية الحي الترفيهية التعليمية في دعم حركة التحول لتحسين نمط حياة الفرد وتجويدها بزيادة مظاهر المشاركة الفاعلة وتنوع خيارات الترفيه الملائمة لقيمنا الإسلامية.

وأردفت: فقد تم اعتماد تنفيذ مهرجانين؛ مهرجان الرياضة نمط حياة صحي في نادي غرناطة ومهرجان السنع والمواجيب في نادي الابتدائية (284) لتساهم في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء وتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين نمط حياتهم ورعاية الهوايات والمواهب وتحفيزها والوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية وتوثيق اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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نشاط الطالبات بـ"تعليم الرياض" تقيم مهرجان الرياضة نمط حياة صحي
سبق

افتتحت مديرة نشاط الطالبات في تعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم يوم أمس مهرجان (الرياضة نمط حياة صحي)، والذي تقيمه إدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم في مجمع غرناطة مول.

وصرحت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم خلال افتتاحها للمهرجان بأن تعليم الرياض تهدف من خلال هذه المهرجانات التي تقيمها إلى تعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية والبالغ عددها 122 نادياً للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة.

وأشارت إلى أن هذه المهرجانات هي إحدى الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع وذلك لتنوع أنشطتها وقدرتها على الجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم وإيماناً بدور أندية الحي الترفيهية التعليمية في دعم حركة التحول لتحسين نمط حياة الفرد وتجويدها بزيادة مظاهر المشاركة الفاعلة وتنوع خيارات الترفيه الملائمة لقيمنا الإسلامية.

وأردفت: فقد تم اعتماد تنفيذ مهرجانين؛ مهرجان الرياضة نمط حياة صحي في نادي غرناطة ومهرجان السنع والمواجيب في نادي الابتدائية (284) لتساهم في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء وتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين نمط حياتهم ورعاية الهوايات والمواهب وتحفيزها والوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية وتوثيق اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
12:58 AM

نشاط الطالبات بـ"تعليم الرياض" تقيم مهرجان الرياضة نمط حياة صحي

لتعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية والبالغ عددها 122 نادياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت مديرة نشاط الطالبات في تعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم يوم أمس مهرجان (الرياضة نمط حياة صحي)، والذي تقيمه إدارة نشاط الطالبات بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة تطوير للتعليم في مجمع غرناطة مول.

وصرحت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم خلال افتتاحها للمهرجان بأن تعليم الرياض تهدف من خلال هذه المهرجانات التي تقيمها إلى تعريف المجتمع بما تقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية والبالغ عددها 122 نادياً للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة.

وأشارت إلى أن هذه المهرجانات هي إحدى الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع وذلك لتنوع أنشطتها وقدرتها على الجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم وإيماناً بدور أندية الحي الترفيهية التعليمية في دعم حركة التحول لتحسين نمط حياة الفرد وتجويدها بزيادة مظاهر المشاركة الفاعلة وتنوع خيارات الترفيه الملائمة لقيمنا الإسلامية.

وأردفت: فقد تم اعتماد تنفيذ مهرجانين؛ مهرجان الرياضة نمط حياة صحي في نادي غرناطة ومهرجان السنع والمواجيب في نادي الابتدائية (284) لتساهم في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء وتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين نمط حياتهم ورعاية الهوايات والمواهب وتحفيزها والوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية وتوثيق اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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