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يحمل معلومات استخباراتية عن "نووي إيران".. رئيس "الموساد" في أمريكا

يلحق به غداً وزير دفاع بلاده "غانتس" لبحث الخطوات القادمة بالملف الأهم

توجّه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنيع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "بارنيع" غادر مطار "ديفيد بن غوريون" في تل أبيب متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يسلم رئيس الموساد للمسؤولين الأمريكيين "معلومات استخباراتية محدثة"، حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب المصدر ذاته.

ويوم غد الأربعاء، سيلتحق وزير الدفاع، بيني غانتس، برئيس "الموساد"، إلى واشنطن، لبحث الخطوات القادمة في الملف الإيراني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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يحمل معلومات استخباراتية عن "نووي إيران".. رئيس "الموساد" في أمريكا
سبق

توجّه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنيع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "بارنيع" غادر مطار "ديفيد بن غوريون" في تل أبيب متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يسلم رئيس الموساد للمسؤولين الأمريكيين "معلومات استخباراتية محدثة"، حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب المصدر ذاته.

ويوم غد الأربعاء، سيلتحق وزير الدفاع، بيني غانتس، برئيس "الموساد"، إلى واشنطن، لبحث الخطوات القادمة في الملف الإيراني.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:58 AM

يحمل معلومات استخباراتية عن "نووي إيران".. رئيس "الموساد" في أمريكا

يلحق به غداً وزير دفاع بلاده "غانتس" لبحث الخطوات القادمة بالملف الأهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توجّه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنيع، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "بارنيع" غادر مطار "ديفيد بن غوريون" في تل أبيب متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يسلم رئيس الموساد للمسؤولين الأمريكيين "معلومات استخباراتية محدثة"، حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب المصدر ذاته.

ويوم غد الأربعاء، سيلتحق وزير الدفاع، بيني غانتس، برئيس "الموساد"، إلى واشنطن، لبحث الخطوات القادمة في الملف الإيراني.

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