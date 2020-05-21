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فريق برق التطوعي يُسهم في توزيع 6000 سلة ووجبات غذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

تم توزيعها للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا بالتعاون مع "عسفان"

سير فريق برق للإنقاذ التطوعي يوم أمس الأول حملة مساعدة من ضمن مبادرة (بِرًا بمكة) محملة بسلال غذائية للأسر المتضررة من قرار منع التجول في مركز عسفان والقرى التابعة لها في منطقة مكة المكرمة بقيادة قائد الفريق الكابتن طارق عبدالغني.

وتم توزيع ما يقارب 1000 سلة غذائية بدعم من جمعية إبصار الخيرية بالتعاون مع فريق برق للإنقاذ والتي تم توزيعها للأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية عسفان الخيرية ممثلةً بمدير جمعية عسفان الخيرية مبارك عبدالرحيم البشري.

واستقبل "البشيري" أعضاء فريق برق في مقر الجمعية بعسفان وترتيب التوزيع حسب الاحتياج وتعد هذه المبادرة من فريق برق من ضمن المبادرات التي أطلقها الفريق تحت شعار مسمى #مبادرة_فزعة_برق).

من جانب آخر، وقع فريق بوق عدة مبادرات مع عدة جمعيات خيرية من ضمنها جمعية نماء الخيرية والتي أيضًا قام الفريق بتوزيع ما يقارب ١٠٠٠ سلة غذائية موزعة على ١٠٠٠ عائلة محتاجة في مدينة جدة، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب ٣ آلاف وجبة إفطار للمستفيدين في الجمعية، حيث تم توزيعها خلال الأيام الماضية هذا بالإضافة إلى جهود الفريق التطوعية المعروفة في مساعدة حالات الفقدان والاحتجاز وحالات التعليق وغير ذلك التي ترد على مركز بلاغات ٩١١ وأيضًا على مركز عمليات الدفاع المدني أو على رقم تلقي بلاغات الفريق المباشر

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فريق برق التطوعي يُسهم في توزيع 6000 سلة ووجبات غذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية
سبق

سير فريق برق للإنقاذ التطوعي يوم أمس الأول حملة مساعدة من ضمن مبادرة (بِرًا بمكة) محملة بسلال غذائية للأسر المتضررة من قرار منع التجول في مركز عسفان والقرى التابعة لها في منطقة مكة المكرمة بقيادة قائد الفريق الكابتن طارق عبدالغني.

وتم توزيع ما يقارب 1000 سلة غذائية بدعم من جمعية إبصار الخيرية بالتعاون مع فريق برق للإنقاذ والتي تم توزيعها للأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية عسفان الخيرية ممثلةً بمدير جمعية عسفان الخيرية مبارك عبدالرحيم البشري.

واستقبل "البشيري" أعضاء فريق برق في مقر الجمعية بعسفان وترتيب التوزيع حسب الاحتياج وتعد هذه المبادرة من فريق برق من ضمن المبادرات التي أطلقها الفريق تحت شعار مسمى #مبادرة_فزعة_برق).

من جانب آخر، وقع فريق بوق عدة مبادرات مع عدة جمعيات خيرية من ضمنها جمعية نماء الخيرية والتي أيضًا قام الفريق بتوزيع ما يقارب ١٠٠٠ سلة غذائية موزعة على ١٠٠٠ عائلة محتاجة في مدينة جدة، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب ٣ آلاف وجبة إفطار للمستفيدين في الجمعية، حيث تم توزيعها خلال الأيام الماضية هذا بالإضافة إلى جهود الفريق التطوعية المعروفة في مساعدة حالات الفقدان والاحتجاز وحالات التعليق وغير ذلك التي ترد على مركز بلاغات ٩١١ وأيضًا على مركز عمليات الدفاع المدني أو على رقم تلقي بلاغات الفريق المباشر

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:15 AM

فريق برق التطوعي يُسهم في توزيع 6000 سلة ووجبات غذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

تم توزيعها للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا بالتعاون مع "عسفان"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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سير فريق برق للإنقاذ التطوعي يوم أمس الأول حملة مساعدة من ضمن مبادرة (بِرًا بمكة) محملة بسلال غذائية للأسر المتضررة من قرار منع التجول في مركز عسفان والقرى التابعة لها في منطقة مكة المكرمة بقيادة قائد الفريق الكابتن طارق عبدالغني.

وتم توزيع ما يقارب 1000 سلة غذائية بدعم من جمعية إبصار الخيرية بالتعاون مع فريق برق للإنقاذ والتي تم توزيعها للأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية عسفان الخيرية ممثلةً بمدير جمعية عسفان الخيرية مبارك عبدالرحيم البشري.

واستقبل "البشيري" أعضاء فريق برق في مقر الجمعية بعسفان وترتيب التوزيع حسب الاحتياج وتعد هذه المبادرة من فريق برق من ضمن المبادرات التي أطلقها الفريق تحت شعار مسمى #مبادرة_فزعة_برق).

من جانب آخر، وقع فريق بوق عدة مبادرات مع عدة جمعيات خيرية من ضمنها جمعية نماء الخيرية والتي أيضًا قام الفريق بتوزيع ما يقارب ١٠٠٠ سلة غذائية موزعة على ١٠٠٠ عائلة محتاجة في مدينة جدة، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب ٣ آلاف وجبة إفطار للمستفيدين في الجمعية، حيث تم توزيعها خلال الأيام الماضية هذا بالإضافة إلى جهود الفريق التطوعية المعروفة في مساعدة حالات الفقدان والاحتجاز وحالات التعليق وغير ذلك التي ترد على مركز بلاغات ٩١١ وأيضًا على مركز عمليات الدفاع المدني أو على رقم تلقي بلاغات الفريق المباشر

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