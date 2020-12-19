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"الحكمي" يحتفل بزواجه من كريمة "السلماني" في فيفاء

احتفى الدكتور علي بن حسن الحكمي الفيفي، بزواجه من كريمة الشيخ يحيى بن جابر السلماني الفيفي، في محافظة فيفاء.

وتتلقى عائلة "الحكمي" و"السلماني" التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة، وتهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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"الحكمي" يحتفل بزواجه من كريمة "السلماني" في فيفاء
سبق

احتفى الدكتور علي بن حسن الحكمي الفيفي، بزواجه من كريمة الشيخ يحيى بن جابر السلماني الفيفي، في محافظة فيفاء.

وتتلقى عائلة "الحكمي" و"السلماني" التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة، وتهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
04:35 PM

"الحكمي" يحتفل بزواجه من كريمة "السلماني" في فيفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى الدكتور علي بن حسن الحكمي الفيفي، بزواجه من كريمة الشيخ يحيى بن جابر السلماني الفيفي، في محافظة فيفاء.

وتتلقى عائلة "الحكمي" و"السلماني" التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة، وتهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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