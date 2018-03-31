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المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية قد تثير بعض الغبار على الوسطى

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتوغل كتلة هوائية معتدلة إلى باردة إلى أجواء #السعودية خلال نهاية الأسبوع، ذروتها يومَي السبت والأحد، وستؤثر على وجه التحديد في الوسطى و#الشرقية والشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بالنسبة للشرقية متوقع أن يكون الفرق بين درجتَي الحرارة الكبرى بين يومَي الجمعة والسبت نحو 10 درجات مئوية.

وتابع قد تتشكّل السحب المتفرقة اليوم، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاءٍ محدودة من شرقي منطقة #مكة، وشرقي منطقة #حائل.

واردف: مازال النهار يأخذ من حصة الليل وتكون الرياح اليوم، جنوبية وجنوبية غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار على الوسطى والغربية وأجزاءٍ من منطقة #تبوك، خاصة في المناطق المفتوحة (خارج المدن).

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المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتوغل كتلة هوائية معتدلة إلى باردة إلى أجواء #السعودية خلال نهاية الأسبوع، ذروتها يومَي السبت والأحد، وستؤثر على وجه التحديد في الوسطى و#الشرقية والشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بالنسبة للشرقية متوقع أن يكون الفرق بين درجتَي الحرارة الكبرى بين يومَي الجمعة والسبت نحو 10 درجات مئوية.

وتابع قد تتشكّل السحب المتفرقة اليوم، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاءٍ محدودة من شرقي منطقة #مكة، وشرقي منطقة #حائل.

واردف: مازال النهار يأخذ من حصة الليل وتكون الرياح اليوم، جنوبية وجنوبية غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار على الوسطى والغربية وأجزاءٍ من منطقة #تبوك، خاصة في المناطق المفتوحة (خارج المدن).

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:15 AM

المسند: كتلة باردة تتوغل في أجواء السعودية ذروتها السبت والأحد

الرياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية قد تثير بعض الغبار على الوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتوغل كتلة هوائية معتدلة إلى باردة إلى أجواء #السعودية خلال نهاية الأسبوع، ذروتها يومَي السبت والأحد، وستؤثر على وجه التحديد في الوسطى و#الشرقية والشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بالنسبة للشرقية متوقع أن يكون الفرق بين درجتَي الحرارة الكبرى بين يومَي الجمعة والسبت نحو 10 درجات مئوية.

وتابع قد تتشكّل السحب المتفرقة اليوم، وربما تهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاءٍ محدودة من شرقي منطقة #مكة، وشرقي منطقة #حائل.

واردف: مازال النهار يأخذ من حصة الليل وتكون الرياح اليوم، جنوبية وجنوبية غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار على الوسطى والغربية وأجزاءٍ من منطقة #تبوك، خاصة في المناطق المفتوحة (خارج المدن).

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