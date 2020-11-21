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هروب عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث

قوات الأمن استطاعت توقيف 10 منهم.. وتلاحق البقية

فرّ عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقًا.

وحسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في بيروت: فقد هرب نحو 70 سجينًا وموقوفًا بشكل جماعي من السجن، فجر السبت.

واستقلّ بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، لكنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره خمسة سجناء مصرعهم.

وفرضت قوات الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثًا عن الهاربين، واستطاعت إلقاء القبض على 10 منهم، فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

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هروب عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث
سبق

فرّ عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقًا.

وحسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في بيروت: فقد هرب نحو 70 سجينًا وموقوفًا بشكل جماعي من السجن، فجر السبت.

واستقلّ بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، لكنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره خمسة سجناء مصرعهم.

وفرضت قوات الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثًا عن الهاربين، واستطاعت إلقاء القبض على 10 منهم، فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:58 PM

هروب عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث

قوات الأمن استطاعت توقيف 10 منهم.. وتلاحق البقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرّ عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقًا.

وحسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في بيروت: فقد هرب نحو 70 سجينًا وموقوفًا بشكل جماعي من السجن، فجر السبت.

واستقلّ بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، لكنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره خمسة سجناء مصرعهم.

وفرضت قوات الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثًا عن الهاربين، واستطاعت إلقاء القبض على 10 منهم، فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

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