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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 195617 إصابة

عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 29550 بينما تعافى 73459

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 195617، حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت باريس، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29550؛ بينما تعافى 73459.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 195617 إصابة
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 195617، حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت باريس، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29550؛ بينما تعافى 73459.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:22 AM

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 195617 إصابة

عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 29550 بينما تعافى 73459

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 195617، حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت باريس، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29550؛ بينما تعافى 73459.

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