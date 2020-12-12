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زيارة "الحقيل" المرتقبة إلى مكة.. ملفات على الطاولة أبرزها منح مخطط ولي العهد

مطالب بتنويع الخدمات البلدية والانتهاء من رصف الشوارع بعدة مخططات

يتطلع مستحقو منح الأراضي بمخطط ولي العهد 9 بمكة المكرمة، أن يطوي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ملف مشكلتهم، والمتمثلة في عدم تسلُّمهم صكوك أراضيهم رغم إكمالهم كل الإجراءات منذ سنوات.

ولا صوت يعلو فوق صوت زيارة "الحقيل" هذه الأيام بين أوساط المتضررين؛ على أمل إنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات دون حلول، حيث تم إعلان أسمائهم كمستحقين للأراضي، وتم إكمال كل الإجراءات، ودفع رسوم المنح، وتسلموا قطع الأراضي على الطبيعة والواقعة في مخطط ولي العهد رقم 9 فيما لم يتبق سوى تسلم الصكوك، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة.

ومن بين الملفات التي تنتظر الوزير رصف شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4"، حيث يفتقر للرصف منذ إنشائه، إلى جانب رصف حي العسيلة ومخطط الراشدية 2، كما يطالب سكان تلك المخططات والأحياء بالخدمات البلدية على وجه السرعة، لافتين إلى أن مكاتب أمانة العاصمة المقدسة تعجّ بالمناشدات في سبيل الحصول على تلك الخدمات؛ أسوةً بالأحياء المجاورة من رصف وإنارة.

ومن المتوقع بحسب مصادر في أمانة العاصمة المقدسة أن يقوم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل بزيارة أمانة العاصمة المقدسة والوقوف على الخدمات البلدية في مكة، دون تحديد موعد الزيارة.

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زيارة "الحقيل" المرتقبة إلى مكة.. ملفات على الطاولة أبرزها منح مخطط ولي العهد
سبق

يتطلع مستحقو منح الأراضي بمخطط ولي العهد 9 بمكة المكرمة، أن يطوي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ملف مشكلتهم، والمتمثلة في عدم تسلُّمهم صكوك أراضيهم رغم إكمالهم كل الإجراءات منذ سنوات.

ولا صوت يعلو فوق صوت زيارة "الحقيل" هذه الأيام بين أوساط المتضررين؛ على أمل إنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات دون حلول، حيث تم إعلان أسمائهم كمستحقين للأراضي، وتم إكمال كل الإجراءات، ودفع رسوم المنح، وتسلموا قطع الأراضي على الطبيعة والواقعة في مخطط ولي العهد رقم 9 فيما لم يتبق سوى تسلم الصكوك، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة.

ومن بين الملفات التي تنتظر الوزير رصف شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4"، حيث يفتقر للرصف منذ إنشائه، إلى جانب رصف حي العسيلة ومخطط الراشدية 2، كما يطالب سكان تلك المخططات والأحياء بالخدمات البلدية على وجه السرعة، لافتين إلى أن مكاتب أمانة العاصمة المقدسة تعجّ بالمناشدات في سبيل الحصول على تلك الخدمات؛ أسوةً بالأحياء المجاورة من رصف وإنارة.

ومن المتوقع بحسب مصادر في أمانة العاصمة المقدسة أن يقوم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل بزيارة أمانة العاصمة المقدسة والوقوف على الخدمات البلدية في مكة، دون تحديد موعد الزيارة.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
02:40 PM

زيارة "الحقيل" المرتقبة إلى مكة.. ملفات على الطاولة أبرزها منح مخطط ولي العهد

مطالب بتنويع الخدمات البلدية والانتهاء من رصف الشوارع بعدة مخططات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يتطلع مستحقو منح الأراضي بمخطط ولي العهد 9 بمكة المكرمة، أن يطوي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ملف مشكلتهم، والمتمثلة في عدم تسلُّمهم صكوك أراضيهم رغم إكمالهم كل الإجراءات منذ سنوات.

ولا صوت يعلو فوق صوت زيارة "الحقيل" هذه الأيام بين أوساط المتضررين؛ على أمل إنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات دون حلول، حيث تم إعلان أسمائهم كمستحقين للأراضي، وتم إكمال كل الإجراءات، ودفع رسوم المنح، وتسلموا قطع الأراضي على الطبيعة والواقعة في مخطط ولي العهد رقم 9 فيما لم يتبق سوى تسلم الصكوك، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة.

ومن بين الملفات التي تنتظر الوزير رصف شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4"، حيث يفتقر للرصف منذ إنشائه، إلى جانب رصف حي العسيلة ومخطط الراشدية 2، كما يطالب سكان تلك المخططات والأحياء بالخدمات البلدية على وجه السرعة، لافتين إلى أن مكاتب أمانة العاصمة المقدسة تعجّ بالمناشدات في سبيل الحصول على تلك الخدمات؛ أسوةً بالأحياء المجاورة من رصف وإنارة.

ومن المتوقع بحسب مصادر في أمانة العاصمة المقدسة أن يقوم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل بزيارة أمانة العاصمة المقدسة والوقوف على الخدمات البلدية في مكة، دون تحديد موعد الزيارة.

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