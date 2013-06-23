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وزارة النقل تواصل تنفيذ طريق الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع

المشروع يشمل مجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربعة مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل على المرحلة الثالثة بطول (50) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 90%، والمرحلة الرابعة بطول (39) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 95%.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.

جدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة.

وتؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل تواصل تنفيذ طريق الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع
سبق

تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربعة مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل على المرحلة الثالثة بطول (50) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 90%، والمرحلة الرابعة بطول (39) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 95%.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.

جدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة.

وتؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية المملكة 2030.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
02:16 PM

وزارة النقل تواصل تنفيذ طريق الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع

المشروع يشمل مجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربعة مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل على المرحلة الثالثة بطول (50) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 90%، والمرحلة الرابعة بطول (39) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 95%.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.

جدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة.

وتؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية المملكة 2030.

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