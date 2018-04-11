أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:
بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر
بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.
يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47
"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47
أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:
بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر
بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.
يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:
"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47
أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر أبريل الحالي هي على النحو الآتي:
بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر
بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر.
يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي.