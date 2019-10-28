﻿﻿تأخر مرتبات خطباء عسير للشهر الثاني.. و"الإسلامية": خطأ تقني من البنك

المتضررون قالوا إن التأخير أدخلنا في حرج الشهر الماضي ولم نتسلمها للآن

اشتكى عددٌ من أئمة المساجد وخطباء الجوامع والمراقبين في عسير من تأخر إيداع مرتباتهم حتى الآن للشهر الثاني على التوالي ، مبينين أن تأخر مرتباتهم الشهر الماضي لعدة أيام بحجة مصادفة إجازة نهاية الأسبوع بخلاف مختلف المؤسسات الحكومية التي أودعت مرتبات موظفيها في الوقت المحدد.

وفي التفاصيل، قال المتضررون إن تأخر المرتبات الشهر الماضي أدخلتهم في حرج كبير والتي تكررت الآن ولم يتسلموا مرتباتهم حتى الآن والتي لا يعلمون كم سينتظرون من الوقت متى تودع في حساباتهم.

وعرضت "سبق" الشكوى على متحدث الشؤون الإسلامية بعسير عبدالله الحكمي الذي قال "تم إرسال الملف الكامل الخاص بتعميد البنك في وقته لنزول الرواتب ليلة البارحة أي في وقتها المعتاد ولكن حصلت مشكلة بسيطة تقنية من جهة البنك، فتأخر نزول الرواتب إلى الليلة، بمشيئة الله تعالى، بعد أن تم معالجة الخلل من قِبل مدير الإدارة المالية بفرع الوزارة الأستاذ محمد بن إبراهيم سعد مع البنك صباح اليوم.

ونشرت "سبق" استياء الأئمة الشهر الماضي من تأخر مرتباتهم في الخبر المنشور بعنوان "أئمة جوامع عسير بلا مرتبات حتى الآن.. و"الإسلامية": غدًا" والذي أوضحت فيه الشؤون الإسلامية بعسير أن مصادفة الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت مع موعد إيداع المرتبات أعاقت الإيداع والتي أودعت صباح الاثنين 30 سبتمبر بخلاف موظفي الدولة التي أودعت في 26 سبتمبر.