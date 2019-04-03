تعليم الشرقية يتأهل لنهائي مسابقة فرسان التعليم

جوائزها المالية تفوق قيمتها مائة ألف ريال

بلغ تعليم منطقة الشرقية للدور النهائي، اليوم الأربعاء، في مسابقة فرسان التعليم التي تنظمها شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية "عين" التعليمية، برعاية وزارة التعليم، ومن المقرر أن يلتقي في الدور النهائي بفريق تعليم منطقة مكة المكرمة غدا الخميس، للتنافس على لقب المسابقة "فرسان التعليم" والفوز بجوائز مالية تفوق قيمتها مائة ألف ريال، في حفل تستضيفه مدينة الرياض.

وتأهل تعليم منطقة الشرقية بعد تغلبه على تعليم منطقة حائل في جولة نصف النهائي اليوم الأربعاء.

ويرى مشرف النشاط الاجتماعي بمنطقة تعليم حائل، عبدالعزيز بن مقبل العقلاء، أن مسابقة فرسان التعليم مشروع معرفي يندرج ضمن مبادرات شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية قناة "عين" التي تشرف عليها وزارة التعليم، ويستهدف طلاب التعليم في المرحلة الثانوية، في مختلف مناطق المملكة على مستوى 16 إدارة تعليم،

من جانبه أكد رئيس قسم النشاط الاجتماعي في تعليم منطقة الشرقية، شبيب بن علي العواد، أن مسابقة فرسان التعليم ليست مجرد مسابقة تنتهي بفوز أحد المشاركين، بل هو مشروع يعزز من رفع المستوى الثقافي لدى الطلاب، والمشاركون أعلام الثقافة في كافة المجالات، وأمامهم مستقبل نراهن عليه، وأكدوا لنا أن الجيل القادم يحمل ثقافة علمية متميزة، وقادرة على التفكير والإبداع.

ووصف العواد، جهود المدارس السعودية بالولادة للطلاب الموهوبين والمفكرين والمثقفين، وباتت خير معين في صقل المواهب وتنميتها، بجانب المسابقات الثقافية، المصدرة شبابا لديهم ملكة الاستنتاج والتحليل والنقد، والاطلاع والبحث وتشجعهم على مواصلة الاطلاع.

وبين العواد، أن المستويات الثقافية لدى الطلاب المشاركين في المسابقة تثلج الصدر؛ للكم المعرفي لدى الطلاب ومقدرتهم على الإجابات عن الأسئلة الثقافية بسرعة وجدارة واقتدار وتكافؤ المستويات بين المشاركين،



من جانبه قال عضو فريق تعليم منطقة الشرقية المتأهل للجولة النهائية الطالب نواف العتيبي "18 عاما": إنه يحب القراءة كثيراً، وبدأ يقرأ منذ أن كان في الخامسة من عمره، ومسابقة فرسان التعليم تشجع على المزيد من القراءة والاطلاع، ويشير إلى أن المسابقة جعلتهم أمام تحد كبير وفتحت لهم آفاقا أوسع من المعلومات، وأنهم مطالبون بمواصلة عملية البحث وتنمية الكم المعرفي لديهم، ورفع سقف الثقافة الذي لا حد له والتأكيد بأن فوق كل ذي علم عليم.



تجدر الإشارة إلى أن المسابقة والحفل النهائي تنقله شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية (عين) "13" قناة تعليمية على التردد 12437 عمودي على القمر عربسات.