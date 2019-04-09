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"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية

يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف.

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"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية
سبق

يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:36 PM

"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف.

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200 مليون

26 ديسمبر
20,440
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