"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية

يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف.
"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية
يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف.
اعلان
"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-09
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:36 PM
"الفيصلي" يحتفل بتخرُّج "عبدالرحمن" من كلية العلوم الصحية
يتلقى العميد المهندس محمد بن عبدالرحمن الفيصلي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج نجله الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفيصلي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز (كلية العلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني) بمرتبة الشرف.
اعلان
200 مليون
26 ديسمبر
20,440
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
28,689
29 مليار ..
25 أكتوبر
17,271
31.1 مليار ..
23 إبريل
30,265
حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية
عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!
محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا
ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!
سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة
صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!
ماجد الحربي
وطن الجسورين
سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا
وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!
منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!
ماجد البريكان