تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
تستمر حتى الساعة السابعة مساء ويشمل التنبيه 9 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-12
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:19 AM
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
تستمر حتى الساعة السابعة مساء ويشمل التنبيه 9 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).