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الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها

احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء أمس بزواج ابنته على الشاب الدكتور محمد بن حسن مانع وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من المسؤولين ورجال الإعلام وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران.

"سبق" تهنئ وتبارك للزميل "طيران" وأسرة العريس وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها
سبق

احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء أمس بزواج ابنته على الشاب الدكتور محمد بن حسن مانع وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من المسؤولين ورجال الإعلام وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران.

"سبق" تهنئ وتبارك للزميل "طيران" وأسرة العريس وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة .

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
12:26 AM

الزميل "طيران" يحتفل بزواج ابنته في أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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احتفل الزميل محمد بن منصور طيران مساء أمس بزواج ابنته على الشاب الدكتور محمد بن حسن مانع وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من المسؤولين ورجال الإعلام وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن منصور طيران.

"سبق" تهنئ وتبارك للزميل "طيران" وأسرة العريس وتتمنى للعريسين حياة موفقة وسعيدة .

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