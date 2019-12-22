النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان .. جد "ضحايا المساقطة" يروي المأساة: عمليات تتواصل لإنقاذ الثالث

قال لـ"سبق": ننتظر شفاء المصابين لنرى ما سوف يحدث في الإجراءات

كشف جد اثنين من ضحايا حادث "المساقطة" الذي شهده الطريق الساحلي الدرب - جازان، في حديث لـ”سبق” أن العمليات الجراحية تتواصل لإنقاذ المصاب الثالث في الحادث من قِبل الأطباء في مستشفى الملك فهد، حيث تقرر إجراء عملية جديدة بعد الأولى التي أُجريت عصرًا نظرًا لوجود نزيف وإصابات أخرى في بطنه.

وقال الجد أحمد علي الحدري إن اثنين من أقاربه غادرا المدرسة معهم الثالث باتجاه قريته لإيصاله كونه كان متعبًا حسبما قيل للجد، وبيّن أنهم فوجئوا بهذا الحادث.

وتابع: حسبما بلغني أن الحادث بدأ بعد مضايقة من شاب آخر يقود مركبة من نوع هايلوكس، وقد ارتطمت المركبة بصبات تابعة لإحدى الشركات وانقلبت ما نتج عنه إصابة الثلاثة ومغادرة اثنين، ولكن أعدنا أحدهما إلى المستشفى نظرًا لألم الركبة التي ازدادت بعد خروجه، وأما الثالث فحالته الصحية حرجة وأجريت له عملية في مستشفى الملك فهد وينتظر أن تُجرى له عملية أيضًا.

وقال: ما حدث كان فاجعة وأما الشاب قائد المركبة فتولته الجهات المعنية، ومن ناحية الإجراءات ننتظر شفاء المصابين وعندها نرى ما يحدث.

وكانت قد أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع "هايلوكس" بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع "كامري" أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها، ونشرت "سبق" تفاصيل الحادث مبكرًا.

جازان ضحايا حادث المساقطة الطريق الساحلي الدرب مستشفى الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان .. جد "ضحايا المساقطة" يروي المأساة: عمليات تتواصل لإنقاذ الثالث
سبق

كشف جد اثنين من ضحايا حادث "المساقطة" الذي شهده الطريق الساحلي الدرب - جازان، في حديث لـ”سبق” أن العمليات الجراحية تتواصل لإنقاذ المصاب الثالث في الحادث من قِبل الأطباء في مستشفى الملك فهد، حيث تقرر إجراء عملية جديدة بعد الأولى التي أُجريت عصرًا نظرًا لوجود نزيف وإصابات أخرى في بطنه.

وقال الجد أحمد علي الحدري إن اثنين من أقاربه غادرا المدرسة معهم الثالث باتجاه قريته لإيصاله كونه كان متعبًا حسبما قيل للجد، وبيّن أنهم فوجئوا بهذا الحادث.

وتابع: حسبما بلغني أن الحادث بدأ بعد مضايقة من شاب آخر يقود مركبة من نوع هايلوكس، وقد ارتطمت المركبة بصبات تابعة لإحدى الشركات وانقلبت ما نتج عنه إصابة الثلاثة ومغادرة اثنين، ولكن أعدنا أحدهما إلى المستشفى نظرًا لألم الركبة التي ازدادت بعد خروجه، وأما الثالث فحالته الصحية حرجة وأجريت له عملية في مستشفى الملك فهد وينتظر أن تُجرى له عملية أيضًا.

وقال: ما حدث كان فاجعة وأما الشاب قائد المركبة فتولته الجهات المعنية، ومن ناحية الإجراءات ننتظر شفاء المصابين وعندها نرى ما يحدث.

وكانت قد أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع "هايلوكس" بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع "كامري" أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها، ونشرت "سبق" تفاصيل الحادث مبكرًا.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:51 PM

جازان .. جد "ضحايا المساقطة" يروي المأساة: عمليات تتواصل لإنقاذ الثالث

قال لـ"سبق": ننتظر شفاء المصابين لنرى ما سوف يحدث في الإجراءات

A A A
محمد المواسي - جازان
2
7,491

كشف جد اثنين من ضحايا حادث "المساقطة" الذي شهده الطريق الساحلي الدرب - جازان، في حديث لـ”سبق” أن العمليات الجراحية تتواصل لإنقاذ المصاب الثالث في الحادث من قِبل الأطباء في مستشفى الملك فهد، حيث تقرر إجراء عملية جديدة بعد الأولى التي أُجريت عصرًا نظرًا لوجود نزيف وإصابات أخرى في بطنه.

وقال الجد أحمد علي الحدري إن اثنين من أقاربه غادرا المدرسة معهم الثالث باتجاه قريته لإيصاله كونه كان متعبًا حسبما قيل للجد، وبيّن أنهم فوجئوا بهذا الحادث.

وتابع: حسبما بلغني أن الحادث بدأ بعد مضايقة من شاب آخر يقود مركبة من نوع هايلوكس، وقد ارتطمت المركبة بصبات تابعة لإحدى الشركات وانقلبت ما نتج عنه إصابة الثلاثة ومغادرة اثنين، ولكن أعدنا أحدهما إلى المستشفى نظرًا لألم الركبة التي ازدادت بعد خروجه، وأما الثالث فحالته الصحية حرجة وأجريت له عملية في مستشفى الملك فهد وينتظر أن تُجرى له عملية أيضًا.

وقال: ما حدث كان فاجعة وأما الشاب قائد المركبة فتولته الجهات المعنية، ومن ناحية الإجراءات ننتظر شفاء المصابين وعندها نرى ما يحدث.

وكانت قد أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع "هايلوكس" بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع "كامري" أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها، ونشرت "سبق" تفاصيل الحادث مبكرًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,613
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,767
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,235

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة