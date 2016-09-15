النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركبة مسرعة تدهس مواطنة أثناء عبورها أحد شوارع المحايل.. وهذه حالتها

نفس الموقع شهد وفاة سعودي في وقت سابق.. ومطالبات بإيجاد الحلول

تعرضت مواطنة للدهس من إحدى المركبات أثناء محاولتها عبور أحد الشوارع الحيوية بمحافظة محايل.

وفي التفاصيل أصيبت مواطنة بإصابات متفرقة بعد تعرضها للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة فائقة، ونجم عن الحادث إصابتها بكسر في الحوض وأربعة أضلع وكسر بالكتف، وجرى نقلها لمستشفى محايل الذي قام بدوره بتحويلها إلى مستشفى عسير المركزي بأبها لتخضع لعملية جراحية.

وكان الموقع ذاته والمقابل لمرور محايل وأحد المراكز التجارية قد شهد في وقت سابق وفاة مواطن دهساً أثناء عبوره الشارع.

وطالب المواطنون أمام هذا الأمر الجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول التي تضمن سلامة الجميع وتحد من الأمر الذي بات مصدر قلق وخوف لمرتادي المكان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركبة مسرعة تدهس مواطنة أثناء عبورها أحد شوارع المحايل.. وهذه حالتها
سبق

تعرضت مواطنة للدهس من إحدى المركبات أثناء محاولتها عبور أحد الشوارع الحيوية بمحافظة محايل.

وفي التفاصيل أصيبت مواطنة بإصابات متفرقة بعد تعرضها للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة فائقة، ونجم عن الحادث إصابتها بكسر في الحوض وأربعة أضلع وكسر بالكتف، وجرى نقلها لمستشفى محايل الذي قام بدوره بتحويلها إلى مستشفى عسير المركزي بأبها لتخضع لعملية جراحية.

وكان الموقع ذاته والمقابل لمرور محايل وأحد المراكز التجارية قد شهد في وقت سابق وفاة مواطن دهساً أثناء عبوره الشارع.

وطالب المواطنون أمام هذا الأمر الجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول التي تضمن سلامة الجميع وتحد من الأمر الذي بات مصدر قلق وخوف لمرتادي المكان.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
01:03 AM

مركبة مسرعة تدهس مواطنة أثناء عبورها أحد شوارع المحايل.. وهذه حالتها

نفس الموقع شهد وفاة سعودي في وقت سابق.. ومطالبات بإيجاد الحلول

A A A
محمد طيران - عسير
16
23,417

تعرضت مواطنة للدهس من إحدى المركبات أثناء محاولتها عبور أحد الشوارع الحيوية بمحافظة محايل.

وفي التفاصيل أصيبت مواطنة بإصابات متفرقة بعد تعرضها للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة فائقة، ونجم عن الحادث إصابتها بكسر في الحوض وأربعة أضلع وكسر بالكتف، وجرى نقلها لمستشفى محايل الذي قام بدوره بتحويلها إلى مستشفى عسير المركزي بأبها لتخضع لعملية جراحية.

وكان الموقع ذاته والمقابل لمرور محايل وأحد المراكز التجارية قد شهد في وقت سابق وفاة مواطن دهساً أثناء عبوره الشارع.

وطالب المواطنون أمام هذا الأمر الجهات ذات العلاقة بسرعة إيجاد الحلول التي تضمن سلامة الجميع وتحد من الأمر الذي بات مصدر قلق وخوف لمرتادي المكان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة