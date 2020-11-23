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"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي

أكد أن الجميع عملوا كخلية نحل وبروح الفريق الواحد

نوّه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بالنجاح الذي تحقق في التغطية الإعلامية الرسمية لوقائع قمة العشرين الافتراضية في دورتها الخامسة عشرة عبر الناقل الرسمي الوطني الذي نقل وقائعها بكل نجاح للعالم، مقدماً شكره لزملائه في الهيئة الذين وصفهم بالفريق الواحد كخلية النحل.

جاء ذلك في تغريدة شكر قدّمها عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، قال فيها: "كل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين عملوا كخلية نحل لتحقيق تغطية تلفزيونية وإذاعية محترفة".

وأضاف: "وكذلك نجاحهم المميز كناقل رسمي لفعاليات قمة العشرين بالسعودية وبثها لأنحاء العالم".‏

وأكد "الحارثي" أن السعوديين يثبتون دائماً قدرتهم على صنع الفرق، مختتماً تغريدته قائلاً: "بالفعل يحق للوطن أن يزهو بأبنائه".

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي
سبق

نوّه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بالنجاح الذي تحقق في التغطية الإعلامية الرسمية لوقائع قمة العشرين الافتراضية في دورتها الخامسة عشرة عبر الناقل الرسمي الوطني الذي نقل وقائعها بكل نجاح للعالم، مقدماً شكره لزملائه في الهيئة الذين وصفهم بالفريق الواحد كخلية النحل.

جاء ذلك في تغريدة شكر قدّمها عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، قال فيها: "كل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين عملوا كخلية نحل لتحقيق تغطية تلفزيونية وإذاعية محترفة".

وأضاف: "وكذلك نجاحهم المميز كناقل رسمي لفعاليات قمة العشرين بالسعودية وبثها لأنحاء العالم".‏

وأكد "الحارثي" أن السعوديين يثبتون دائماً قدرتهم على صنع الفرق، مختتماً تغريدته قائلاً: "بالفعل يحق للوطن أن يزهو بأبنائه".

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
06:19 PM

"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي

أكد أن الجميع عملوا كخلية نحل وبروح الفريق الواحد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
516

نوّه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بالنجاح الذي تحقق في التغطية الإعلامية الرسمية لوقائع قمة العشرين الافتراضية في دورتها الخامسة عشرة عبر الناقل الرسمي الوطني الذي نقل وقائعها بكل نجاح للعالم، مقدماً شكره لزملائه في الهيئة الذين وصفهم بالفريق الواحد كخلية النحل.

جاء ذلك في تغريدة شكر قدّمها عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، قال فيها: "كل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الذين عملوا كخلية نحل لتحقيق تغطية تلفزيونية وإذاعية محترفة".

وأضاف: "وكذلك نجاحهم المميز كناقل رسمي لفعاليات قمة العشرين بالسعودية وبثها لأنحاء العالم".‏

وأكد "الحارثي" أن السعوديين يثبتون دائماً قدرتهم على صنع الفرق، مختتماً تغريدته قائلاً: "بالفعل يحق للوطن أن يزهو بأبنائه".

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