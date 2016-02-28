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"العدل" تطلق خدمة "حساب المنشآت" لسرعة إنجاز الخدمات للمؤسسات والشركات

بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها  والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة

أطلقت وزارة العدل اليوم خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة ناجز Najiz.sa، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيسي "يحدد بحسب نوع الجهة"، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتيح له إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

وتضمن الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل، ومن ضمنها معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، بالإضافة إلى اطلاع ممثل الجهة على الطلبات التنفيذ المقدمة من الجهة، وكذلك طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها، وذلك في المرحلة الأولى للخدمة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى "شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، الشركات المهنية، المؤسسات الأهلية وغيرها" باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وأشارت إلى أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة، وسيتم لاحقًا تفعيل خدمات جديدة للمنشآت للإجراءات المتعلقة بالتوثيق.

وزارة العدل حساب المنشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تطلق خدمة "حساب المنشآت" لسرعة إنجاز الخدمات للمؤسسات والشركات
سبق

أطلقت وزارة العدل اليوم خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة ناجز Najiz.sa، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيسي "يحدد بحسب نوع الجهة"، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتيح له إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

وتضمن الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل، ومن ضمنها معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، بالإضافة إلى اطلاع ممثل الجهة على الطلبات التنفيذ المقدمة من الجهة، وكذلك طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها، وذلك في المرحلة الأولى للخدمة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى "شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، الشركات المهنية، المؤسسات الأهلية وغيرها" باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وأشارت إلى أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة، وسيتم لاحقًا تفعيل خدمات جديدة للمنشآت للإجراءات المتعلقة بالتوثيق.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
03:48 PM

"العدل" تطلق خدمة "حساب المنشآت" لسرعة إنجاز الخدمات للمؤسسات والشركات

بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها  والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة العدل اليوم خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة ناجز Najiz.sa، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيسي "يحدد بحسب نوع الجهة"، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتيح له إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

وتضمن الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل، ومن ضمنها معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، بالإضافة إلى اطلاع ممثل الجهة على الطلبات التنفيذ المقدمة من الجهة، وكذلك طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها، وذلك في المرحلة الأولى للخدمة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى "شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، الشركات المهنية، المؤسسات الأهلية وغيرها" باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وأشارت إلى أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة، وسيتم لاحقًا تفعيل خدمات جديدة للمنشآت للإجراءات المتعلقة بالتوثيق.

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