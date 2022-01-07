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خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تتعامل مع 42111 بلاغاً على مدى عام

شملت شكاوى تتعلق بصيانة المساجد.. ورصد التراخي في الإجراءات الاحترازية

أنهت إدارة خدمات المستفيدين "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريرها السنوي لعام 2021م، حل 42111 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، وقامت الإدارة بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

وأوضح التقرير أن إدارة خدمات المستفيدين استقبلت 77285 اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً منها 64725 اتصالاً عن طريق الرقم الموحد 1933، وعدد 12560 بلاغاً إلكترونياً عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وتم إنشاء ما مجموعه 42111 تذكرة بلاغ وإحالتها لقطاعات الوزارة وفروعها لمعالجتها.

وشملت البلاغات، خدمات المساجد بـ 41232 بلاغاً، وشؤون الدعوة بـ 197 بلاغاً، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بـ 100 بلاغ، وخدمات الوزارة الأخرى المختلفة بـ 582 بلاغاً.

وبين التقرير أن عدد البلاغات التي تم تلقيها بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بلغ 10174 بلاغاً، وشكاوى على منسوبي المساجد بـ 7902 بلاغاً، وخدمات منسوبي المساجد بـ 6962 بلاغاً، ومكبرات الصوت بـ 6779 بلاغاً، وصيانة المساجد بـ 2419 بلاغاً، والخدمات الأخرى والمقترحات بـ 6996 بلاغاً.

وكشف تقرير صادر أن الإدارة تلقت 15315 بلاغاً بمنطقة الرياض، و9048 بلاغاً بمنطقة مكة المكرّمة، و4577 بلاغاً في المنطقة الشرقية، و2687 بلاغاً بمنطقة عسير، و2423 بلاغاً بمنطقة المدينة المنوّرة، و2343 بلاغاً في منطقة القصيم، و1741 بلاغاً بمنطقة جازان، كما تلقت 993 بلاغاً بمنطقة حائل، و924 بلاغاً في منطقة تبوك، و885 بلاغاً بمنطقة الجوف، فيما تلقت الإدارة 599 بلاغاً بمنطقة الباحة، و304 بلاغات بمنطقة نجران، و272 بلاغاً في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، إدراكاً منها بأهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.

ويقوم فريق إدارة خدمات المستفيدين عبر مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.

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خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تتعامل مع 42111 بلاغاً على مدى عام
سبق

أنهت إدارة خدمات المستفيدين "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريرها السنوي لعام 2021م، حل 42111 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، وقامت الإدارة بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

وأوضح التقرير أن إدارة خدمات المستفيدين استقبلت 77285 اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً منها 64725 اتصالاً عن طريق الرقم الموحد 1933، وعدد 12560 بلاغاً إلكترونياً عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وتم إنشاء ما مجموعه 42111 تذكرة بلاغ وإحالتها لقطاعات الوزارة وفروعها لمعالجتها.

وشملت البلاغات، خدمات المساجد بـ 41232 بلاغاً، وشؤون الدعوة بـ 197 بلاغاً، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بـ 100 بلاغ، وخدمات الوزارة الأخرى المختلفة بـ 582 بلاغاً.

وبين التقرير أن عدد البلاغات التي تم تلقيها بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بلغ 10174 بلاغاً، وشكاوى على منسوبي المساجد بـ 7902 بلاغاً، وخدمات منسوبي المساجد بـ 6962 بلاغاً، ومكبرات الصوت بـ 6779 بلاغاً، وصيانة المساجد بـ 2419 بلاغاً، والخدمات الأخرى والمقترحات بـ 6996 بلاغاً.

وكشف تقرير صادر أن الإدارة تلقت 15315 بلاغاً بمنطقة الرياض، و9048 بلاغاً بمنطقة مكة المكرّمة، و4577 بلاغاً في المنطقة الشرقية، و2687 بلاغاً بمنطقة عسير، و2423 بلاغاً بمنطقة المدينة المنوّرة، و2343 بلاغاً في منطقة القصيم، و1741 بلاغاً بمنطقة جازان، كما تلقت 993 بلاغاً بمنطقة حائل، و924 بلاغاً في منطقة تبوك، و885 بلاغاً بمنطقة الجوف، فيما تلقت الإدارة 599 بلاغاً بمنطقة الباحة، و304 بلاغات بمنطقة نجران، و272 بلاغاً في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، إدراكاً منها بأهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.

ويقوم فريق إدارة خدمات المستفيدين عبر مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:12 PM

خدمات المستفيدين بالشؤون الإسلامية تتعامل مع 42111 بلاغاً على مدى عام

شملت شكاوى تتعلق بصيانة المساجد.. ورصد التراخي في الإجراءات الاحترازية

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عبدالله العنزي - الرياض
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أنهت إدارة خدمات المستفيدين "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريرها السنوي لعام 2021م، حل 42111 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، وقامت الإدارة بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

وأوضح التقرير أن إدارة خدمات المستفيدين استقبلت 77285 اتصالاً وبلاغاً إلكترونياً منها 64725 اتصالاً عن طريق الرقم الموحد 1933، وعدد 12560 بلاغاً إلكترونياً عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وتم إنشاء ما مجموعه 42111 تذكرة بلاغ وإحالتها لقطاعات الوزارة وفروعها لمعالجتها.

وشملت البلاغات، خدمات المساجد بـ 41232 بلاغاً، وشؤون الدعوة بـ 197 بلاغاً، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بـ 100 بلاغ، وخدمات الوزارة الأخرى المختلفة بـ 582 بلاغاً.

وبين التقرير أن عدد البلاغات التي تم تلقيها بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بلغ 10174 بلاغاً، وشكاوى على منسوبي المساجد بـ 7902 بلاغاً، وخدمات منسوبي المساجد بـ 6962 بلاغاً، ومكبرات الصوت بـ 6779 بلاغاً، وصيانة المساجد بـ 2419 بلاغاً، والخدمات الأخرى والمقترحات بـ 6996 بلاغاً.

وكشف تقرير صادر أن الإدارة تلقت 15315 بلاغاً بمنطقة الرياض، و9048 بلاغاً بمنطقة مكة المكرّمة، و4577 بلاغاً في المنطقة الشرقية، و2687 بلاغاً بمنطقة عسير، و2423 بلاغاً بمنطقة المدينة المنوّرة، و2343 بلاغاً في منطقة القصيم، و1741 بلاغاً بمنطقة جازان، كما تلقت 993 بلاغاً بمنطقة حائل، و924 بلاغاً في منطقة تبوك، و885 بلاغاً بمنطقة الجوف، فيما تلقت الإدارة 599 بلاغاً بمنطقة الباحة، و304 بلاغات بمنطقة نجران، و272 بلاغاً في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في التبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، إدراكاً منها بأهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.

ويقوم فريق إدارة خدمات المستفيدين عبر مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.

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