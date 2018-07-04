النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

بركلات الترجيح إنجلترا تقصي كولومبيا وتُكمل عقد ربع نهائي المونديال

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على منتخب كولومبيا بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة هدف لمثله في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .

فرضت إنجلترا سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف، وفي الدقيقة 16 كاد هاري كين يحقق الهدف الأول لإنجلترا بعد تلقيه عرضية حولها برأسه اعتلت عارضة المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 41 نفذ تربر كرة ثابتة لإنجلترا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وعند الدقيقة 57 أحرز هاري كين هدف التقدم لإنجلترا من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عادل ياري مينا النتيجة لكولومبيا من رأسية أسكنها الشباك اثر ركلة ركنية.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.
وأهدر هندرسون ركلة لمنتخب إنجلترا فيما أهدر أوريبي وباكا ركلتي جزاء لكولومبيا لتتأهل إنجلترا إلى ربع نهائي المونديال.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بركلات الترجيح إنجلترا تقصي كولومبيا وتُكمل عقد ربع نهائي المونديال
سبق

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على منتخب كولومبيا بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة هدف لمثله في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .

فرضت إنجلترا سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف، وفي الدقيقة 16 كاد هاري كين يحقق الهدف الأول لإنجلترا بعد تلقيه عرضية حولها برأسه اعتلت عارضة المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 41 نفذ تربر كرة ثابتة لإنجلترا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وعند الدقيقة 57 أحرز هاري كين هدف التقدم لإنجلترا من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عادل ياري مينا النتيجة لكولومبيا من رأسية أسكنها الشباك اثر ركلة ركنية.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.
وأهدر هندرسون ركلة لمنتخب إنجلترا فيما أهدر أوريبي وباكا ركلتي جزاء لكولومبيا لتتأهل إنجلترا إلى ربع نهائي المونديال.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
12:09 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:37 AM

بركلات الترجيح إنجلترا تقصي كولومبيا وتُكمل عقد ربع نهائي المونديال

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
5
3,256

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على منتخب كولومبيا بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة هدف لمثله في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .

فرضت إنجلترا سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف، وفي الدقيقة 16 كاد هاري كين يحقق الهدف الأول لإنجلترا بعد تلقيه عرضية حولها برأسه اعتلت عارضة المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 41 نفذ تربر كرة ثابتة لإنجلترا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وعند الدقيقة 57 أحرز هاري كين هدف التقدم لإنجلترا من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عادل ياري مينا النتيجة لكولومبيا من رأسية أسكنها الشباك اثر ركلة ركنية.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.
وأهدر هندرسون ركلة لمنتخب إنجلترا فيما أهدر أوريبي وباكا ركلتي جزاء لكولومبيا لتتأهل إنجلترا إلى ربع نهائي المونديال.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,638
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,097
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,131
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,409

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة