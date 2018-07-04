بركلات الترجيح إنجلترا تقصي كولومبيا وتُكمل عقد ربع نهائي المونديال

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على منتخب كولومبيا بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة هدف لمثله في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم .

فرضت إنجلترا سيطرتها على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة سلبية ولم تترجم الفرص الخطرة إلى أهداف، وفي الدقيقة 16 كاد هاري كين يحقق الهدف الأول لإنجلترا بعد تلقيه عرضية حولها برأسه اعتلت عارضة المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 41 نفذ تربر كرة ثابتة لإنجلترا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وعند الدقيقة 57 أحرز هاري كين هدف التقدم لإنجلترا من ركلة جزاء واضعًا الكرة في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عادل ياري مينا النتيجة لكولومبيا من رأسية أسكنها الشباك اثر ركلة ركنية.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

وأهدر هندرسون ركلة لمنتخب إنجلترا فيما أهدر أوريبي وباكا ركلتي جزاء لكولومبيا لتتأهل إنجلترا إلى ربع نهائي المونديال.