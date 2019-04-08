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مبادرة "عمار" تنطلق في موسمها الثالث بجدة.. غدًا

تعقد جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة مساء غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا، تعلن فيه انطلاق "مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة" في موسمها الثالث بفندق الريتز كارلتون – جدة، وذلك بلجنة التحكيم المكونة من: الدكتور عمار بوقس، فايز المالكي، أحمد الشقيري، سارة دندراوي، قصي خضر والدكتور أحمد ماطر، وبحضور عدد من المشاهير واللاعبين ورجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع.

وتعتبر مبادرة "عمار" الأولى من نوعها في العالم بعمل مسابقة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وبدأت فكرتها من قِبل الدكتور عمار بوقس الذي أسس بعدها جمعية الإرادة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقررت الجمعية توسيع نطاق المسابقة بعدم اقتصارها على الموهوبين من ذوي الإعاقة، بل اشتملت حتى على الأصحاء ممن لديهم ابتكارات وأفكار ومشاريع تخدم ذوي الإعاقة.

وكانت أول انطلاقة لمبادرة "عمار" في موسمها الأول عام 2014، وكان الموسم الثاني عام 2018، الذي تُوجت فيه بجائزته الفنانة التشكيلية هيلة المحيسن في مجال الرسم، وهي فنانة ترسم بأقدامها؛ إذ وُلدت بلا ذراعين، وفازت بالمركز الثاني الفنانة التشكيلية نورة مجرشي، وهي فنانة كفيفة، وفاز بالمركز الثالث الموهوب سعد المطيري في الإلقاء والتمثيل؛ لينطلق الموسم الثالث العام الحالي ابتداء من غد الثلاثاء بحثًا عن مواهب جديدة، تشرق بها شمس الطموحات.

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مبادرة "عمار" تنطلق في موسمها الثالث بجدة.. غدًا
سبق

تعقد جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة مساء غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا، تعلن فيه انطلاق "مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة" في موسمها الثالث بفندق الريتز كارلتون – جدة، وذلك بلجنة التحكيم المكونة من: الدكتور عمار بوقس، فايز المالكي، أحمد الشقيري، سارة دندراوي، قصي خضر والدكتور أحمد ماطر، وبحضور عدد من المشاهير واللاعبين ورجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع.

وتعتبر مبادرة "عمار" الأولى من نوعها في العالم بعمل مسابقة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وبدأت فكرتها من قِبل الدكتور عمار بوقس الذي أسس بعدها جمعية الإرادة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقررت الجمعية توسيع نطاق المسابقة بعدم اقتصارها على الموهوبين من ذوي الإعاقة، بل اشتملت حتى على الأصحاء ممن لديهم ابتكارات وأفكار ومشاريع تخدم ذوي الإعاقة.

وكانت أول انطلاقة لمبادرة "عمار" في موسمها الأول عام 2014، وكان الموسم الثاني عام 2018، الذي تُوجت فيه بجائزته الفنانة التشكيلية هيلة المحيسن في مجال الرسم، وهي فنانة ترسم بأقدامها؛ إذ وُلدت بلا ذراعين، وفازت بالمركز الثاني الفنانة التشكيلية نورة مجرشي، وهي فنانة كفيفة، وفاز بالمركز الثالث الموهوب سعد المطيري في الإلقاء والتمثيل؛ لينطلق الموسم الثالث العام الحالي ابتداء من غد الثلاثاء بحثًا عن مواهب جديدة، تشرق بها شمس الطموحات.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
11:28 PM

مبادرة "عمار" تنطلق في موسمها الثالث بجدة.. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعقد جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة مساء غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا، تعلن فيه انطلاق "مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة" في موسمها الثالث بفندق الريتز كارلتون – جدة، وذلك بلجنة التحكيم المكونة من: الدكتور عمار بوقس، فايز المالكي، أحمد الشقيري، سارة دندراوي، قصي خضر والدكتور أحمد ماطر، وبحضور عدد من المشاهير واللاعبين ورجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع.

وتعتبر مبادرة "عمار" الأولى من نوعها في العالم بعمل مسابقة للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، وبدأت فكرتها من قِبل الدكتور عمار بوقس الذي أسس بعدها جمعية الإرادة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقررت الجمعية توسيع نطاق المسابقة بعدم اقتصارها على الموهوبين من ذوي الإعاقة، بل اشتملت حتى على الأصحاء ممن لديهم ابتكارات وأفكار ومشاريع تخدم ذوي الإعاقة.

وكانت أول انطلاقة لمبادرة "عمار" في موسمها الأول عام 2014، وكان الموسم الثاني عام 2018، الذي تُوجت فيه بجائزته الفنانة التشكيلية هيلة المحيسن في مجال الرسم، وهي فنانة ترسم بأقدامها؛ إذ وُلدت بلا ذراعين، وفازت بالمركز الثاني الفنانة التشكيلية نورة مجرشي، وهي فنانة كفيفة، وفاز بالمركز الثالث الموهوب سعد المطيري في الإلقاء والتمثيل؛ لينطلق الموسم الثالث العام الحالي ابتداء من غد الثلاثاء بحثًا عن مواهب جديدة، تشرق بها شمس الطموحات.

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