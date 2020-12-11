ألماني ينافس "ميسي" و"رونالدو" للظفر بجائزة الأفضل في العالم

اشتد الصراع بين ثلاثة لاعبين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»؛ إذ حضر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بجانب ليونيل ميسي الذي تُوج بالجائزة الأخيرة، وكريستيانو رونالدو الفائز بها أكثر من مرة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز الخميس المقبل في حفل افتراضي.



ويُعتبر ليفاندوفسكي على نطاق واسع المرشح الأبرز لنيل الجائزة العالمية للمرة الأولى بعدما سجل 55 هدفًا، وقاد بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا في الموسم الماضي.