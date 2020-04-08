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من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولة

إطلاقه يُعدُّ دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تُعتبر الأكبر بالشرق الأوسط

انطلاقًا من التقدُّم التكنولوجي الذي تشهده السعودية، والريادة في التحوُّل الرقمي (إحدى أهم نتائج رؤية السعودية 2030)، ينطلق المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" في سبتمبر 2020 بوصفه أول معرض افتراضي يستهدف قطاع الأعمال بالشرق الأوسط.

وفي هذا السياق صرَّح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، المهندس سعد بن علي القحطاني، بأن إطلاق المعرض بهذه الطريقة هو انعكاس حقيقي للتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أنه دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.

وأضاف "القحطاني": المعرض سيقدم تجربة هي الأولى من نوعها للعارضين والزوار؛ فهي تجربة مثيرة لحضور المعرض بشكل تفاعلي من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد، تأخذ الزائر إلى وسط افتراضي مختصرًا الزمان والمكان، وعمل مقابلات حية مع العارضين، وإبرام الصفقات وتبادل الأفكار، وأيضًا الاستفادة من ورش العمل المباشرة عبر شبكة الإنترنت. مؤكدًا أن المعرض بهذه الطريقة يصنع تفاعلاً مباشرًا بين العارضين والمشاركين دون أي معوقات.

وعن المشاركة في المعرض أشار "القحطاني" إلى أن عدد الشركات المتوقَّع مشاركتها في المعرض يتجاوز الـ 500 شركة محلية ودولية من أكثر من 25 دولة؛ وهو ما يؤكد قوة الحدث، ومدى فاعليته باستخدام هذه التقنية.

وأكد ترحيب العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في الحدث في ظل توفير مبالغ عالية، والاستفادة الكبيرة في الوقت نفسه، ورغبة العديد من الجهات الحكومية بدعم الحدث الذي ينقل صناعة المؤتمرات والمعارض بالسعودية إلى الريادة العالمية في القطاع.

الرياض المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات سعودي موبايل شو قطاع الأعمال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولة
سبق

انطلاقًا من التقدُّم التكنولوجي الذي تشهده السعودية، والريادة في التحوُّل الرقمي (إحدى أهم نتائج رؤية السعودية 2030)، ينطلق المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" في سبتمبر 2020 بوصفه أول معرض افتراضي يستهدف قطاع الأعمال بالشرق الأوسط.

وفي هذا السياق صرَّح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، المهندس سعد بن علي القحطاني، بأن إطلاق المعرض بهذه الطريقة هو انعكاس حقيقي للتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أنه دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.

وأضاف "القحطاني": المعرض سيقدم تجربة هي الأولى من نوعها للعارضين والزوار؛ فهي تجربة مثيرة لحضور المعرض بشكل تفاعلي من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد، تأخذ الزائر إلى وسط افتراضي مختصرًا الزمان والمكان، وعمل مقابلات حية مع العارضين، وإبرام الصفقات وتبادل الأفكار، وأيضًا الاستفادة من ورش العمل المباشرة عبر شبكة الإنترنت. مؤكدًا أن المعرض بهذه الطريقة يصنع تفاعلاً مباشرًا بين العارضين والمشاركين دون أي معوقات.

وعن المشاركة في المعرض أشار "القحطاني" إلى أن عدد الشركات المتوقَّع مشاركتها في المعرض يتجاوز الـ 500 شركة محلية ودولية من أكثر من 25 دولة؛ وهو ما يؤكد قوة الحدث، ومدى فاعليته باستخدام هذه التقنية.

وأكد ترحيب العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في الحدث في ظل توفير مبالغ عالية، والاستفادة الكبيرة في الوقت نفسه، ورغبة العديد من الجهات الحكومية بدعم الحدث الذي ينقل صناعة المؤتمرات والمعارض بالسعودية إلى الريادة العالمية في القطاع.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:28 PM

من الرياض.. انطلاق معرض افتراضي لقطاع الأعمال بمشاركة 25 دولة

إطلاقه يُعدُّ دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تُعتبر الأكبر بالشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلاقًا من التقدُّم التكنولوجي الذي تشهده السعودية، والريادة في التحوُّل الرقمي (إحدى أهم نتائج رؤية السعودية 2030)، ينطلق المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو" في سبتمبر 2020 بوصفه أول معرض افتراضي يستهدف قطاع الأعمال بالشرق الأوسط.

وفي هذا السياق صرَّح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، المهندس سعد بن علي القحطاني، بأن إطلاق المعرض بهذه الطريقة هو انعكاس حقيقي للتحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما أنه دلالة على قوة البنية الرقمية للمملكة التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.

وأضاف "القحطاني": المعرض سيقدم تجربة هي الأولى من نوعها للعارضين والزوار؛ فهي تجربة مثيرة لحضور المعرض بشكل تفاعلي من خلال بيئة ثلاثية الأبعاد، تأخذ الزائر إلى وسط افتراضي مختصرًا الزمان والمكان، وعمل مقابلات حية مع العارضين، وإبرام الصفقات وتبادل الأفكار، وأيضًا الاستفادة من ورش العمل المباشرة عبر شبكة الإنترنت. مؤكدًا أن المعرض بهذه الطريقة يصنع تفاعلاً مباشرًا بين العارضين والمشاركين دون أي معوقات.

وعن المشاركة في المعرض أشار "القحطاني" إلى أن عدد الشركات المتوقَّع مشاركتها في المعرض يتجاوز الـ 500 شركة محلية ودولية من أكثر من 25 دولة؛ وهو ما يؤكد قوة الحدث، ومدى فاعليته باستخدام هذه التقنية.

وأكد ترحيب العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في الحدث في ظل توفير مبالغ عالية، والاستفادة الكبيرة في الوقت نفسه، ورغبة العديد من الجهات الحكومية بدعم الحدث الذي ينقل صناعة المؤتمرات والمعارض بالسعودية إلى الريادة العالمية في القطاع.

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