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مدير تعليم الليث يتفقد سير الدراسة في مدارس ربوع العين

اطمأن على العملية التربوية والتعليمية

أجرى مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم الأربعاء، بعدد من الجولات الميدانية، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بربوع العين.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العملية التربوية والتعليمية، برفقة مدير مكتب التعليم بربوع العين سريج بن حسين المالكي، والمستشار الإداري حسن بن يتيم الهلالي.

ورحب "الحازمي" بعودة الطلاب، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح، كما تابع تنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة، والتزام المدارس بتحقيق الإجراءات الاحترازية والصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

وأهاب خلال لقائه بعدد من مديري المدارس والمعلمين بمدارس "حقال، والفحو، وربوع العين"، بدورهم في إنجاح العملية التعليمية لأبنائهم، من خلال متابعتهم، وتوفير البيئة الصحية الآمنة لهم، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي، ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوه الدكتور زكي بن رزيق الحازمي إلى جهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة، التي كان لها بالغ الأثر في نجاح العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وأكد ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي لديهم للاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما دعا بقية الطلاب والطالبات إلى المسارعة لأخذ جرعتَيْ لقاح كورونا للانضمام لزملائهم في بيئات تعلم مدرسية آمنة، بإذن الله.

من جانب آخر زار "الحازمي" عددًا من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها، واطّلع على نسب الإنجاز، وحثّ المقاولين على مضاعفة العمل للإنجاز في الوقت المحدد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم الليث يتفقد سير الدراسة في مدارس ربوع العين
سبق

أجرى مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم الأربعاء، بعدد من الجولات الميدانية، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بربوع العين.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العملية التربوية والتعليمية، برفقة مدير مكتب التعليم بربوع العين سريج بن حسين المالكي، والمستشار الإداري حسن بن يتيم الهلالي.

ورحب "الحازمي" بعودة الطلاب، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح، كما تابع تنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة، والتزام المدارس بتحقيق الإجراءات الاحترازية والصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

وأهاب خلال لقائه بعدد من مديري المدارس والمعلمين بمدارس "حقال، والفحو، وربوع العين"، بدورهم في إنجاح العملية التعليمية لأبنائهم، من خلال متابعتهم، وتوفير البيئة الصحية الآمنة لهم، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي، ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوه الدكتور زكي بن رزيق الحازمي إلى جهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة، التي كان لها بالغ الأثر في نجاح العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وأكد ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي لديهم للاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما دعا بقية الطلاب والطالبات إلى المسارعة لأخذ جرعتَيْ لقاح كورونا للانضمام لزملائهم في بيئات تعلم مدرسية آمنة، بإذن الله.

من جانب آخر زار "الحازمي" عددًا من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها، واطّلع على نسب الإنجاز، وحثّ المقاولين على مضاعفة العمل للإنجاز في الوقت المحدد.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
05:14 PM

مدير تعليم الليث يتفقد سير الدراسة في مدارس ربوع العين

اطمأن على العملية التربوية والتعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أجرى مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم الأربعاء، بعدد من الجولات الميدانية، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بربوع العين.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العملية التربوية والتعليمية، برفقة مدير مكتب التعليم بربوع العين سريج بن حسين المالكي، والمستشار الإداري حسن بن يتيم الهلالي.

ورحب "الحازمي" بعودة الطلاب، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح، كما تابع تنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة، والتزام المدارس بتحقيق الإجراءات الاحترازية والصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

وأهاب خلال لقائه بعدد من مديري المدارس والمعلمين بمدارس "حقال، والفحو، وربوع العين"، بدورهم في إنجاح العملية التعليمية لأبنائهم، من خلال متابعتهم، وتوفير البيئة الصحية الآمنة لهم، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي، ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوه الدكتور زكي بن رزيق الحازمي إلى جهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة، التي كان لها بالغ الأثر في نجاح العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وأكد ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي لديهم للاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما دعا بقية الطلاب والطالبات إلى المسارعة لأخذ جرعتَيْ لقاح كورونا للانضمام لزملائهم في بيئات تعلم مدرسية آمنة، بإذن الله.

من جانب آخر زار "الحازمي" عددًا من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها، واطّلع على نسب الإنجاز، وحثّ المقاولين على مضاعفة العمل للإنجاز في الوقت المحدد.

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