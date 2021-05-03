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"الإسلامية" تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18

بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقتي الجوف وحائل، ومسجد واحد في كل من مناطق (تبوك، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقية).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، ثمانية منها بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الإسلامية" تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقتي الجوف وحائل، ومسجد واحد في كل من مناطق (تبوك، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقية).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، ثمانية منها بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:13 PM

"الإسلامية" تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18

بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تسعة بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقتي الجوف وحائل، ومسجد واحد في كل من مناطق (تبوك، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقية).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، ثمانية منها بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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