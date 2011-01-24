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كم ترتفع الحرارة؟.. "الحصيني" يكشف توقعاته راسمًا "خريطة برودة اليوم"

قال: معدلات معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة من اليوم الأحد، يتراوح من درجتين إلى أربع درجات على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدًّا على الشمالية والوسطى.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع الحرارة الصغرى، الشمالية من صفر إلى درجتين، والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية".

وأردف: "متوقع الأجواء في مكة والمدينة وجازان صباح اليوم الأحد 11/6/ 1442هـ، تميل للبرودة إلى معتدلة الحرارة من 15 لـ21 °C، والشرقية ونجران من باردة تميل للبرودة، صباحًا الحرارة من 8 لـ16 °C".

وتابع: "باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية، معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم ترتفع الحرارة؟.. "الحصيني" يكشف توقعاته راسمًا "خريطة برودة اليوم"
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة من اليوم الأحد، يتراوح من درجتين إلى أربع درجات على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدًّا على الشمالية والوسطى.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع الحرارة الصغرى، الشمالية من صفر إلى درجتين، والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية".

وأردف: "متوقع الأجواء في مكة والمدينة وجازان صباح اليوم الأحد 11/6/ 1442هـ، تميل للبرودة إلى معتدلة الحرارة من 15 لـ21 °C، والشرقية ونجران من باردة تميل للبرودة، صباحًا الحرارة من 8 لـ16 °C".

وتابع: "باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية، معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان".

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
08:51 AM

كم ترتفع الحرارة؟.. "الحصيني" يكشف توقعاته راسمًا "خريطة برودة اليوم"

قال: معدلات معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة من اليوم الأحد، يتراوح من درجتين إلى أربع درجات على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدًّا على الشمالية والوسطى.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع الحرارة الصغرى، الشمالية من صفر إلى درجتين، والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية".

وأردف: "متوقع الأجواء في مكة والمدينة وجازان صباح اليوم الأحد 11/6/ 1442هـ، تميل للبرودة إلى معتدلة الحرارة من 15 لـ21 °C، والشرقية ونجران من باردة تميل للبرودة، صباحًا الحرارة من 8 لـ16 °C".

وتابع: "باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية، معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان".

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