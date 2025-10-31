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"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف

بينهم 32 سيدة.. من خلال حملة استهدفت التوعية بالأضرار

قاد التنزه في منتزه "الردف" بالطائف، إلى إقلاع 164 شخصًا -بينهم 32 سيدة- عن تعاطي "التدخين" بشكل نهائي.

وبدأت القصة أثناء تردد الزوار على المنتزه؛ حيث لاحظوا حملة "برنامج مكافحة التدخين" المتواجدة في الموقع؛ مما دعاهم إلى زيارة هذا المكان والاطلاع على خدماته المختلفة؛ ليفصح 32 سيدة و132 رجلًا عن رغبتهم في التوقف عن تعاطي الدخان؛ ليتم التدخل من قِبَل الممارسين الصحيين في توعيتهم وإعداد خطة علاجية متكاملة، تكللت بالنجاح في إقلاع هذا العدد بشكل نهائي عن تعاطي التدخين.

وقال المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": الحملة استهدفت زوار المنتزه على مدار شهرين، وأسفرت عن التوعية الشاملة بأضرار التدخين والشيشة والشمة.

وأضاف: إقلاع هذا العدد عن التدخين؛ يؤكد رغبة الكثيرين في ترك هذه العادة السيئة والمضرة في نفس الوقت.

وأشار إلى مراجعة 376 شخصًا بينهم 47 من النساء العيادة في مقر المنتزه؛ بهدف تلقي العلاج اللازم، في محاولة منهم للابتعاد عن التدخين؛ داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين في حالة الرغبة في الامتناع عنه، لتقديم كل الدعم والمساندة والعلاج المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" أقامت حملة في أكبر منتزه بالمحافظة من أجل التوعية الشاملة، واستهداف الزوار، تحت شعار "#خذ الخطوة- وأقلع"؛ مما ساهم في إيصال الرسائل المناسبة إلى الجميع.

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"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف
سبق

قاد التنزه في منتزه "الردف" بالطائف، إلى إقلاع 164 شخصًا -بينهم 32 سيدة- عن تعاطي "التدخين" بشكل نهائي.

وبدأت القصة أثناء تردد الزوار على المنتزه؛ حيث لاحظوا حملة "برنامج مكافحة التدخين" المتواجدة في الموقع؛ مما دعاهم إلى زيارة هذا المكان والاطلاع على خدماته المختلفة؛ ليفصح 32 سيدة و132 رجلًا عن رغبتهم في التوقف عن تعاطي الدخان؛ ليتم التدخل من قِبَل الممارسين الصحيين في توعيتهم وإعداد خطة علاجية متكاملة، تكللت بالنجاح في إقلاع هذا العدد بشكل نهائي عن تعاطي التدخين.

وقال المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": الحملة استهدفت زوار المنتزه على مدار شهرين، وأسفرت عن التوعية الشاملة بأضرار التدخين والشيشة والشمة.

وأضاف: إقلاع هذا العدد عن التدخين؛ يؤكد رغبة الكثيرين في ترك هذه العادة السيئة والمضرة في نفس الوقت.

وأشار إلى مراجعة 376 شخصًا بينهم 47 من النساء العيادة في مقر المنتزه؛ بهدف تلقي العلاج اللازم، في محاولة منهم للابتعاد عن التدخين؛ داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين في حالة الرغبة في الامتناع عنه، لتقديم كل الدعم والمساندة والعلاج المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" أقامت حملة في أكبر منتزه بالمحافظة من أجل التوعية الشاملة، واستهداف الزوار، تحت شعار "#خذ الخطوة- وأقلع"؛ مما ساهم في إيصال الرسائل المناسبة إلى الجميع.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
06:11 PM

"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف

بينهم 32 سيدة.. من خلال حملة استهدفت التوعية بالأضرار

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فهد العتيبي - الطائف
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قاد التنزه في منتزه "الردف" بالطائف، إلى إقلاع 164 شخصًا -بينهم 32 سيدة- عن تعاطي "التدخين" بشكل نهائي.

وبدأت القصة أثناء تردد الزوار على المنتزه؛ حيث لاحظوا حملة "برنامج مكافحة التدخين" المتواجدة في الموقع؛ مما دعاهم إلى زيارة هذا المكان والاطلاع على خدماته المختلفة؛ ليفصح 32 سيدة و132 رجلًا عن رغبتهم في التوقف عن تعاطي الدخان؛ ليتم التدخل من قِبَل الممارسين الصحيين في توعيتهم وإعداد خطة علاجية متكاملة، تكللت بالنجاح في إقلاع هذا العدد بشكل نهائي عن تعاطي التدخين.

وقال المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": الحملة استهدفت زوار المنتزه على مدار شهرين، وأسفرت عن التوعية الشاملة بأضرار التدخين والشيشة والشمة.

وأضاف: إقلاع هذا العدد عن التدخين؛ يؤكد رغبة الكثيرين في ترك هذه العادة السيئة والمضرة في نفس الوقت.

وأشار إلى مراجعة 376 شخصًا بينهم 47 من النساء العيادة في مقر المنتزه؛ بهدف تلقي العلاج اللازم، في محاولة منهم للابتعاد عن التدخين؛ داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين في حالة الرغبة في الامتناع عنه، لتقديم كل الدعم والمساندة والعلاج المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" أقامت حملة في أكبر منتزه بالمحافظة من أجل التوعية الشاملة، واستهداف الزوار، تحت شعار "#خذ الخطوة- وأقلع"؛ مما ساهم في إيصال الرسائل المناسبة إلى الجميع.

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