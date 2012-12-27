النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات

نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .

وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .

أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .

.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .

بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

الفتح الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات
سبق

نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .

وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .

أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .

.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .

بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
07:55 PM

مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,072

نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .

وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .

أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .

.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .

بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,869
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة