مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات

نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .

وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .

أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .

.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .

بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .