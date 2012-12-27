مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات
نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .
وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .
أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .
.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .
الفتح
الفيصلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات
محمد السيّد
سبق
2020-12-27
نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .
وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .
أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .
.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
07:55 PM
مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يفشل في تحقيق "الريمونتادا" و"الفتح" يعود لسكة الانتصارات
نجح الفتح في الحفاظ على تقدمه الذي حققه في شوط المباراة الأول أمام شقيقه الفيصلي ليحصد نقاط المباراة الثلاث .
وانتهت المباراة التي جمعت الفتح بالفيصلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح بثلاثة أهداف لهدفين .
أهداف الفتح جاءت في شوط المباراة الأول حيث سجلها علي الزقعان هدفين في الدقائق 18 و46 ومراد باتنا في الدقيقة 35 .
.نجح الفيصلي في شوط المباراة الثاني في تسجيل هدفين في دقيقتين 72 و73 عن طريق محمد الصيعري ومحترف الفريق تفاريس .
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة 13 ليتساوى مع الفيصلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .