النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فضيحة مدوّية.. اختلاس 1,6 مليار روبل يحرم روسيا من تحديث أسلحتها

النيابة العامة رفعت تقريرًا لمجلس الشيوخ

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم (الثلاثاء)، اختلاس أموال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع العسكري الصناعي، وخصوصًا برامج تسلح جديدة؛ في فضيحة مدوّية كشفت الفساد في هذا المجال الاستراتيجي جدًّا بالنسبة إلى الكرملين.

وأوضحت النيابة العامة في تقرير مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ، أن أكثر من 1,6 مليار روبل (21,9 مليون يورو) جرى اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضافت أن هذه الأموال كانت مخصصة لتحديث قدرات الإنتاج وصناعة أحدث الأسلحة.

ويعتبر الفساد المتفشّي في روسيا من أبرز العقبات للنمو الاقتصادي، ولطخت فضائح عديدة في السنوات الأخيرة القطاعات المرتبطة بالدفاع والفضاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فضيحة مدوّية.. اختلاس 1,6 مليار روبل يحرم روسيا من تحديث أسلحتها
سبق

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم (الثلاثاء)، اختلاس أموال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع العسكري الصناعي، وخصوصًا برامج تسلح جديدة؛ في فضيحة مدوّية كشفت الفساد في هذا المجال الاستراتيجي جدًّا بالنسبة إلى الكرملين.

وأوضحت النيابة العامة في تقرير مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ، أن أكثر من 1,6 مليار روبل (21,9 مليون يورو) جرى اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضافت أن هذه الأموال كانت مخصصة لتحديث قدرات الإنتاج وصناعة أحدث الأسلحة.

ويعتبر الفساد المتفشّي في روسيا من أبرز العقبات للنمو الاقتصادي، ولطخت فضائح عديدة في السنوات الأخيرة القطاعات المرتبطة بالدفاع والفضاء.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:12 PM

فضيحة مدوّية.. اختلاس 1,6 مليار روبل يحرم روسيا من تحديث أسلحتها

النيابة العامة رفعت تقريرًا لمجلس الشيوخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,685

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم (الثلاثاء)، اختلاس أموال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع العسكري الصناعي، وخصوصًا برامج تسلح جديدة؛ في فضيحة مدوّية كشفت الفساد في هذا المجال الاستراتيجي جدًّا بالنسبة إلى الكرملين.

وأوضحت النيابة العامة في تقرير مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ، أن أكثر من 1,6 مليار روبل (21,9 مليون يورو) جرى اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضافت أن هذه الأموال كانت مخصصة لتحديث قدرات الإنتاج وصناعة أحدث الأسلحة.

ويعتبر الفساد المتفشّي في روسيا من أبرز العقبات للنمو الاقتصادي، ولطخت فضائح عديدة في السنوات الأخيرة القطاعات المرتبطة بالدفاع والفضاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,433
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,679
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,265
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة