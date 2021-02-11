النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

مدير عام "المجاهدين" يفتتح عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة

شملت المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة.

وشملت الفروع الجديدة مناطق: المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية.

وأكدت "إدارة المجاهدين" أن افتتاح هذه الفروع يأتي في نطاق التوسع الذي تشهده الإدارة في افتتاح مقار للإدارة العامة للمجاهدين في كل المناطق.

كما قام اللواء الشدي بجولات ميدانية على عددٍ من الفروع، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حفظه الله لكل منسوبي الإدارة العاملين في تنفيذ المهام الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير عام "المجاهدين" يفتتح عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة
سبق

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة.

وشملت الفروع الجديدة مناطق: المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية.

وأكدت "إدارة المجاهدين" أن افتتاح هذه الفروع يأتي في نطاق التوسع الذي تشهده الإدارة في افتتاح مقار للإدارة العامة للمجاهدين في كل المناطق.

كما قام اللواء الشدي بجولات ميدانية على عددٍ من الفروع، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حفظه الله لكل منسوبي الإدارة العاملين في تنفيذ المهام الأمنية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:10 AM

مدير عام "المجاهدين" يفتتح عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة

شملت المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
166

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة.

وشملت الفروع الجديدة مناطق: المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية.

وأكدت "إدارة المجاهدين" أن افتتاح هذه الفروع يأتي في نطاق التوسع الذي تشهده الإدارة في افتتاح مقار للإدارة العامة للمجاهدين في كل المناطق.

كما قام اللواء الشدي بجولات ميدانية على عددٍ من الفروع، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حفظه الله لكل منسوبي الإدارة العاملين في تنفيذ المهام الأمنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,452
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,390

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة