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"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أكد: لم يتم رصد أي أعراض جانبية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 بلغ عددهم حتى الآن ما يقارب 300 ألف شخص، مؤكداً أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي،‏ لافتاً أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعاقي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة.
كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.
ونوه أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1820930 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26026390 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 بلغ عددهم حتى الآن ما يقارب 300 ألف شخص، مؤكداً أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي،‏ لافتاً أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعاقي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة.
كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.
ونوه أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1820930 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26026390 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
05:34 PM

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أكد: لم يتم رصد أي أعراض جانبية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 بلغ عددهم حتى الآن ما يقارب 300 ألف شخص، مؤكداً أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي،‏ لافتاً أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعاقي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار.
وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة.
كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.
ونوه أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1820930 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26026390 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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