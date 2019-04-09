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الاتحاد السعودي للطب الرياضي يوقع مع "كفو" برنامجاً لتوظيف أخصائيي العلاج الطبيعي

بدعم من "مؤسسة الملك خالد الخيرية" ويستهدف 30 مختصاً ومختصة في أول مراحله

وقع الاتحاد السعودي للطب الرياضي مذكرة تعاون مع مركز الاستشارات والمهارات التدريبية الصحية المشرف على برنامج "كفو" لتمكين أخصائيي وأخصائيات العلاج الطبيعي للعمل في المجال الرياضي.

وتهدف المذكرة إلى العمل على إدراج خريجي البرنامج ضمن قواعد بيانات الاتحاد، والعمل على الاستفادة منهم ومن خبراتهم من خلال إشراكهم في الفرق الطبية المرافقة للبعثات الرياضية في المحافل الدولية، والعمل على خلق فرص وظيفية لهم لدى الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المختلفة في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور أحمد بن محمد الدخيل أن المذكرة تأتي ضمن خطة الاتحاد الإستراتيجية، وضمن أدواره المهمة للعمل على تمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في مجال الطب الرياضي والعمل على توطين تلك المهن من خلال أخصائيي وأخصائيات العلاج الطبيعي الرياضي من المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلاً عالياً.

وأكد أهمية دعم مثل تلك البرامج التطويرية والمهنية للعمل على سد العجز في ذلك المجال وفتح المجالات للعمل للمواطنين والمواطنات.

وفي سياق المذكرة، أوضح مدير المشروع علي عيسى، أن برنامج "كفو" هو أحد برامج المنح المدعومة من مؤسسة الملك خالد الخيرية وشركة المثلث العلاجي وعدد من الجهات الداعمة، وبمشاركة عدد من الجهات المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي، كما تشارك فيه جامعة هينز الهولندية في تأهيل وتخريج 30 من المتخصصين والمتخصصات من المواطنين في مجال العلاج الطبيعي من خلال التدريب المنعقد في عيادات فيزيتريو.

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الاتحاد السعودي للطب الرياضي يوقع مع "كفو" برنامجاً لتوظيف أخصائيي العلاج الطبيعي
سبق

وقع الاتحاد السعودي للطب الرياضي مذكرة تعاون مع مركز الاستشارات والمهارات التدريبية الصحية المشرف على برنامج "كفو" لتمكين أخصائيي وأخصائيات العلاج الطبيعي للعمل في المجال الرياضي.

وتهدف المذكرة إلى العمل على إدراج خريجي البرنامج ضمن قواعد بيانات الاتحاد، والعمل على الاستفادة منهم ومن خبراتهم من خلال إشراكهم في الفرق الطبية المرافقة للبعثات الرياضية في المحافل الدولية، والعمل على خلق فرص وظيفية لهم لدى الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المختلفة في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور أحمد بن محمد الدخيل أن المذكرة تأتي ضمن خطة الاتحاد الإستراتيجية، وضمن أدواره المهمة للعمل على تمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في مجال الطب الرياضي والعمل على توطين تلك المهن من خلال أخصائيي وأخصائيات العلاج الطبيعي الرياضي من المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلاً عالياً.

وأكد أهمية دعم مثل تلك البرامج التطويرية والمهنية للعمل على سد العجز في ذلك المجال وفتح المجالات للعمل للمواطنين والمواطنات.

وفي سياق المذكرة، أوضح مدير المشروع علي عيسى، أن برنامج "كفو" هو أحد برامج المنح المدعومة من مؤسسة الملك خالد الخيرية وشركة المثلث العلاجي وعدد من الجهات الداعمة، وبمشاركة عدد من الجهات المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي، كما تشارك فيه جامعة هينز الهولندية في تأهيل وتخريج 30 من المتخصصين والمتخصصات من المواطنين في مجال العلاج الطبيعي من خلال التدريب المنعقد في عيادات فيزيتريو.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:21 PM

الاتحاد السعودي للطب الرياضي يوقع مع "كفو" برنامجاً لتوظيف أخصائيي العلاج الطبيعي

بدعم من "مؤسسة الملك خالد الخيرية" ويستهدف 30 مختصاً ومختصة في أول مراحله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الاتحاد السعودي للطب الرياضي مذكرة تعاون مع مركز الاستشارات والمهارات التدريبية الصحية المشرف على برنامج "كفو" لتمكين أخصائيي وأخصائيات العلاج الطبيعي للعمل في المجال الرياضي.

وتهدف المذكرة إلى العمل على إدراج خريجي البرنامج ضمن قواعد بيانات الاتحاد، والعمل على الاستفادة منهم ومن خبراتهم من خلال إشراكهم في الفرق الطبية المرافقة للبعثات الرياضية في المحافل الدولية، والعمل على خلق فرص وظيفية لهم لدى الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المختلفة في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور أحمد بن محمد الدخيل أن المذكرة تأتي ضمن خطة الاتحاد الإستراتيجية، وضمن أدواره المهمة للعمل على تمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في مجال الطب الرياضي والعمل على توطين تلك المهن من خلال أخصائيي وأخصائيات العلاج الطبيعي الرياضي من المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلاً عالياً.

وأكد أهمية دعم مثل تلك البرامج التطويرية والمهنية للعمل على سد العجز في ذلك المجال وفتح المجالات للعمل للمواطنين والمواطنات.

وفي سياق المذكرة، أوضح مدير المشروع علي عيسى، أن برنامج "كفو" هو أحد برامج المنح المدعومة من مؤسسة الملك خالد الخيرية وشركة المثلث العلاجي وعدد من الجهات الداعمة، وبمشاركة عدد من الجهات المتخصصة في مجال العلاج الطبيعي، كما تشارك فيه جامعة هينز الهولندية في تأهيل وتخريج 30 من المتخصصين والمتخصصات من المواطنين في مجال العلاج الطبيعي من خلال التدريب المنعقد في عيادات فيزيتريو.

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