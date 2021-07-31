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الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة ‏جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610,264.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة ‏جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610,264.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
11:07 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة ‏جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610,264.

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