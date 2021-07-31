الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد الوفيات 610,264.
الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد الوفيات 610,264.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الولايات المتحدة تسجِّل 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 79,732 إصابة جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,818,278، فيما بلغ عدد الوفيات 610,264.