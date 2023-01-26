"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.
وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.
وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.
وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.
وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.