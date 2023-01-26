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"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات

قال إنها تأتي استجابة للتهديد والضرورة لحماية المدنيين من الهجمات العدائية

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.

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"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:19 AM
اخر تعديل
26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
05:37 AM

"التحالف" يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات

قال إنها تأتي استجابة للتهديد والضرورة لحماية المدنيين من الهجمات العدائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,880

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بدء عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.

وقال "التحالف" إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.

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