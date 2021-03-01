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"الندوة العالمية" ترعى أيتام كينيا وتوفر لهم الرعاية التعليمية والصحية

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا بدعم الميزانية التشغيلية لمركز السبيعي للأيتام، بمدينة إسيولو التي تبعد عن العاصمة نيروبي بـ(275)كم.

ويضم المركز الذي أقامته الندوة جميع مراحل التعليم على المنهج النظامي لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، ويتكون من (11) فصلًا تعليميًّا ومبنى إداريًّا ومقرًّا يؤوي (400) يتيم ويتيمة، ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم ومسجدًا كبيرًا يسع نحو (1000) مصلى وبه قسم خاص بالسيدات ويستفيد منه سكان المنطقة رجالًا ونساءً.

ويهدف المركز إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية للأيتام، وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العديد من البرامج الرياضية والثقافية.

وتواصل الندوة العالمية دعمها لمسيرة التعليم خاصة من خلال إنشاء المعاهد والمدارس والجامعات والمراكز، ورعايتها للأيتام الذين لا يجدون لهم العائل والمعين بعد الله.

وتسعى الندوة إلى رعايتهم ليصبحوا نماذج صالحة تنفع مجتمعاتهم وأوطانهم.

بدوره ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا جهود المملكة حكومة وشعبًا في خدمة العمل الإنساني ودعم البرامج الخيرية التي تحتاجها كثير من الشرائح الفقيرة في العديد من البلدان والمناطق.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الندوة العالمية" ترعى أيتام كينيا وتوفر لهم الرعاية التعليمية والصحية
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا بدعم الميزانية التشغيلية لمركز السبيعي للأيتام، بمدينة إسيولو التي تبعد عن العاصمة نيروبي بـ(275)كم.

ويضم المركز الذي أقامته الندوة جميع مراحل التعليم على المنهج النظامي لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، ويتكون من (11) فصلًا تعليميًّا ومبنى إداريًّا ومقرًّا يؤوي (400) يتيم ويتيمة، ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم ومسجدًا كبيرًا يسع نحو (1000) مصلى وبه قسم خاص بالسيدات ويستفيد منه سكان المنطقة رجالًا ونساءً.

ويهدف المركز إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية للأيتام، وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العديد من البرامج الرياضية والثقافية.

وتواصل الندوة العالمية دعمها لمسيرة التعليم خاصة من خلال إنشاء المعاهد والمدارس والجامعات والمراكز، ورعايتها للأيتام الذين لا يجدون لهم العائل والمعين بعد الله.

وتسعى الندوة إلى رعايتهم ليصبحوا نماذج صالحة تنفع مجتمعاتهم وأوطانهم.

بدوره ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا جهود المملكة حكومة وشعبًا في خدمة العمل الإنساني ودعم البرامج الخيرية التي تحتاجها كثير من الشرائح الفقيرة في العديد من البلدان والمناطق.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:41 PM

"الندوة العالمية" ترعى أيتام كينيا وتوفر لهم الرعاية التعليمية والصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا بدعم الميزانية التشغيلية لمركز السبيعي للأيتام، بمدينة إسيولو التي تبعد عن العاصمة نيروبي بـ(275)كم.

ويضم المركز الذي أقامته الندوة جميع مراحل التعليم على المنهج النظامي لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، ويتكون من (11) فصلًا تعليميًّا ومبنى إداريًّا ومقرًّا يؤوي (400) يتيم ويتيمة، ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم ومسجدًا كبيرًا يسع نحو (1000) مصلى وبه قسم خاص بالسيدات ويستفيد منه سكان المنطقة رجالًا ونساءً.

ويهدف المركز إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية للأيتام، وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العديد من البرامج الرياضية والثقافية.

وتواصل الندوة العالمية دعمها لمسيرة التعليم خاصة من خلال إنشاء المعاهد والمدارس والجامعات والمراكز، ورعايتها للأيتام الذين لا يجدون لهم العائل والمعين بعد الله.

وتسعى الندوة إلى رعايتهم ليصبحوا نماذج صالحة تنفع مجتمعاتهم وأوطانهم.

بدوره ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا جهود المملكة حكومة وشعبًا في خدمة العمل الإنساني ودعم البرامج الخيرية التي تحتاجها كثير من الشرائح الفقيرة في العديد من البلدان والمناطق.

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