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"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها

حضر جلسة البرلمان ممثلو بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية

أدى عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية لغاية تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اليمين الدستورية، اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان في مدينة طبرق الواقعة بنحو 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة: "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزامًا دستوريًا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت الجلسة نحو الساعة 14:00 (12:00 ت غ)، إذ أدى عبد الحميد دبيبة (61 عامًا) القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.


وشارك في جلسة أداء اليمين عددٌ من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها
سبق

أدى عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية لغاية تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اليمين الدستورية، اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان في مدينة طبرق الواقعة بنحو 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة: "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزامًا دستوريًا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت الجلسة نحو الساعة 14:00 (12:00 ت غ)، إذ أدى عبد الحميد دبيبة (61 عامًا) القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.


وشارك في جلسة أداء اليمين عددٌ من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
10:26 PM

"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها

حضر جلسة البرلمان ممثلو بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية لغاية تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اليمين الدستورية، اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان في مدينة طبرق الواقعة بنحو 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة: "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزامًا دستوريًا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت الجلسة نحو الساعة 14:00 (12:00 ت غ)، إذ أدى عبد الحميد دبيبة (61 عامًا) القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.


وشارك في جلسة أداء اليمين عددٌ من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.

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