أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة والسواحل

سماء غائمة على القصيم وحائل وتبوك والجوف والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية, كما يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة وجازان، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.