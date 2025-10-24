"التويجري" و"القصبي" يستعرضان مع حاكمة طوكيو رؤية 2030

بحثا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الْتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، بحاكمة طوكيو يوريكو كويكي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأشادت حاكمة طوكيو بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، والشراكة العميقة التي تجمع البلدين.

من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط -خلال اللقاء- الرؤية السعودية اليابانية، وحجم المبادرات المشتركة؛ مؤكدًا الاهتمام المشترك بنمو مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.

بدوره، أشاد وزير التجارة والاستثمار بنمو الناتج المحلي لمدينة طوكيو، واستيعابها لآلاف الشركات، وصنعها الدائم للفرص الاستثمارية.

كما جرى خلال اللقاء، بحثُ عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.