هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية

بالتزامن مع احتفاء المملكة بيومها الوطني 91 تأكيدًا على دورها في خدمة الإسلام

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن إطلاق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في العاصمة الرياض.

وأكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إطلاق المركز يأتي ضمن المبادرات الوطنية بالتزامن مع احتفاء المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 91 تأكيدًا على دور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتها بأهمية خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وامتدادًا للنجاحات الإعلامية السابقة المتمثلة في تخصيص قناة القرآن الكريم والسنة النبوية وإذاعة القرآن وإذاعة نداء الإسلام.

وأضاف: سيعمل المركز على تقديم منتج إعلامي بمهنية وجودة عالية من الإتقان والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية؛ ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنـــوات والإذاعـــات والمنصات الرقمية بالمحــتوى المتقن علميًّا وفـنيًّا، والسعي إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم النص وتشرح المعنى، من خلال الكوادر الشابة والمميزة من أبنائنا وبناتنا.

وفي ذات السياق أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، إلى أن الهيئة تهدف من إطلاق المبادرة إلى أن يكون المركز مصدرًا للتسجيلات القرآنية والنبوية لكافة الإذاعات والقنوات ذات العلاقة في مختلف دول العالم ووجهة للقراء من مختلف الجنسيات لتسجيل التلاوات والختمات القرآنية.

ومن المقرر أن تكون انطلاقة المركز في استديوهات الرياض وجدة والدمام والقصيم، وصولًا إلى تجهيز وتشغيل جميع استديوهات المناطق وفق الخطة الزمنية لإنتاج ما مجموعه 1000 ساعة من التلاوات المتفرقة والختمات الكاملة والأحاديث الصحيحة والأدعية النبوية.

ويرحب المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعات والجمعيات المتخصصة بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، كما سيقوم المركز في مراحل الإنتاج بعقد الشراكات مع الأوقاف القرآنية والمؤسسات المانحة؛ تفعيلًا لدور القطاع الثالث ومشاركته في مسيرة التنمية بمملكتنا الغالية.